Oliver Sonne llegó al Perú hace unos días y ya está entrenando con la Selección Peruana en la Videna, bajo la dirección técnica de Jorge Fossati. Antes de viajar al país incaico, el jugador del Silkeborg IF de Dinamarca concedió una entrevista en la que se refirió a diferentes temas. En un momento, detalló cómo es su relación con Sergio Peña, quien había comentado a finales del año pasado que no entendía cómo la hinchada de la Blanquirroja lo adoraba sin siquiera haberlo visto jugar un partido en el equipo patrio.

En declaraciones al programa Sin Cassette, el danés contó que vio la entrevista de su compañero de la Bicolor y siente que no hizo comentarios malintencionados. “Vi una entrevista de Peña dónde estaba un poco sorprendido porque no entendía el amor que yo recibía, a pesar de que no me habían visto jugar, y lo entiendo. Si lo ves así, es un poco loco, pero lo amo. Es muy lindo y me motiva para retribuir eso y un poco más, por eso quiero mostrarles todo el respeto que me dieron, quiero darlo todo en la cancha”, dijo.

El jugador de 23 años también comentó que vio las críticas que recibió el futbolista del Malmo por el comentario que hizo; sin embargo, para él, Sergio no merecía pasar por esa situación. “Yo vi eso de las críticas y no creo que él se merecía eso porque entiendo completamente lo que él trataba de decir. Hablo mucho con Peña, es un buen tipo, no creo que haya querido decirlo de mala manera, no quiso decir que no merecía el amor que recibía, solo quiso decir que estaba sorprendido de todo el amor que recibía”, añadió.

Finalmente, sostuvo que la afición también debe tener respeto por los jugadores que llevan más tiempo en el seleccionado. “Tienes que tener cierto respeto por los chicos. Para los tipos como Advíncula y Polo, tipos que llevan 10 años en la selección nacional… yo que aparecí de un costado y recibí todo el amor en un sólo momento; entonces, entiendo lo que dijo Peña y aprecio mucho el apoyo de los hinchas. Pero también puedo verlo desde el otro lado, de que uno debe tener respeto por los tipos que han jugado muchos partidos”, sentenció.





Sonne sobre la competencia en la Bicolor

En la entrevista, Oliver Sonne también se pronunció sobre la competencia que existe en las bandas de la Selección Peruana. “Es muy buena la competencia. Advíncula lo esta haciendo bien y es un muy buen jugador y Andy Polo también, es bueno, entonces claro que hay bastante competencia”, dijo.

“Puedo jugar por el lado izquierdo y derecho, pero tampoco es que la competencia sea más suave en izquierda ya que tenemos a Trauco y Marcos López, que son muy buenos jugadores también pero espero que haya un espacio para mí”, añadió el futbolista nacido en Dinamarca.





¿A qué hora juegan Perú vs. Paraguay?

Perú vs. Paraguay está programado para jugarse el viernes 7 de junio desde las 8:00 p.m. según el horario de Perú, Ecuador y Colombia. En Argentina, Uruguay, Paraguay, Chile y Brasil el duelo comenzará a las 10:00 p.m., en Venezuela y Bolivia a las 9:00 p.m., en México a las 7:00 p.m., mientras que en España a las 3:00 a.m. del sábado 8 de junio.





¿En qué canales ver Perú vs. Paraguay?

Perú vs. Paraguay se podrá ver EN VIVO y EN DIRECTO a través de la señal de Movistar Deportes, disponible en la parrilla de canales de Movistar TV. Asimismo, América TV y ATV lo transmitirán en la señal abierta. Recuerda que en Depor te traemos el minuto a minuto y las incidencias del nuevo reto de la Blanquirroja. Partido imperdible.





Sigue el canal de Depor en WhatsApp , en donde encontrarás todas las claves del deporte del día.

TE PUEDE INTERESAR

SOBRE EL AUTOR Redacción Depor La notas firmadas como ‘Redacción Depor’ son notas producidas por miembros de nuestra redacción, bajo la supervisión del editor de las secciones de la marca.