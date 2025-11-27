En plena efervescencia por la final de la Copa Libertadores 2025, la presencia de Óscar Ibáñez en el “Partido de las Estrellas” no pasó desapercibida. Mientras Lima recibe a miles de hinchas brasileños y el Estadio Monumental se alista para un choque histórico entre Flamengo y Palmeiras, el exportero aprovechó la previa para referirse nuevamente a su salida de la Selección Peruana. En un ambiente rodeado de figuras históricas del fútbol continental, Ibáñez habló con serenidad sobre un tema que generó comentarios desde que dejó el banquillo de la Bicolor.

El exentrenador de la Selección fue claro al señalar que no existió ningún conflicto en su salida. Por el contrario, describió el proceso como una experiencia enriquecedora que marcó un antes y un después en su carrera. Según comentó, dirigir al combinado peruano fue “un lujo” y una oportunidad que no todos tienen la fortuna de vivir.

Al terminar el evento de Las Leyendas, Ibáñez aprovechó para agradecer nuevamente al presidente de la FPF por la confianza que le otorgaron en su momento. “Cuando me fui, me fui bien, además me fui muy agradecido con el presidente por la oportunidad… haber dirigido a la Selección fue una experiencia superadora”, señaló con total naturalidad.

Sus palabras llegaron justo cuando las miradas estaban puestas en las leyendas que participaron del partido homenaje. Ibáñez, quien custodió el arco junto a Eusebio Acasuzo, se reencontró con viejos compañeros y figuras emblemáticas del fútbol peruano que compartieron distintas etapas en la blanquirroja.

El “Partido de las Estrellas” reunió a históricos como Héctor Chumpitaz, Juan Jayo, Carlos Lobatón, Miguel Rebosio, Cuto Guadalupe y Roberto Palacios. La presencia de este grupo, combinado con exdirigentes y actuales directivos como Agustín Lozano y Jean Ferrari.

Óscar Ibáñez también fue consultado sobre el presente de la Selección Peruana. Su respuesta fue breve, pero transmitió confianza: “Son momentos, procesos. Perú tiene buenos jugadores, siempre aparecen y competirán contra cualquiera”, aseguró, dejando claro que ve un futuro positivo para el equipo nacional.

Óscar Ibáñez en el partido de las Leyendas | Foto: GEC

Mientras el plantel de leyendas de Perú afinaba detalles, el equipo de la CONMEBOL también se preparó para el encuentro. Nombres como Óscar Ruggeri, Felipe Melo, Mauro Silva y Roberto Acuña formaron parte del elenco internacional que se presentó en Lima como parte del homenaje de la confederación.

La presencia del presidente de la CONMEBOL, Alejandro Domínguez, quien incluso participa activamente en este tipo de partidos, reforzó la importancia del evento. Su llegada despertó el interés de los asistentes y reafirmó la intención de fortalecer el vínculo institucional entre la confederación y el fútbol peruano.

Para Ibáñez, el reencuentro con compañeros, aficionados y colegas significó una jornada especial. Y aunque habló de su salida de forma natural, su mensaje principal quedó claro: gratitud, aprendizaje y la convicción de que su ciclo en la Selección terminó en buenos términos.

Partido de las Leyendas entre la referentes de la Bicolor y Leyendas CONMEBOL | Foto: GEC

