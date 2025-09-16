El final de las Eliminatorias al Mundial 2026 significó también la despedida de Óscar Ibáñez como director técnico de la Selección Peruana. El exfutbolista tomó el cargo de manera interina, tras la salida de Jorge Fossati. Tras no lograr el objetivo de clasificación, desde la Federación Peruana de Fútbol (FPF) decidieron comenzar otro proyecto y emprender la búsqueda de un nuevo DT. Previo al anuncio, hubo muchos rumores de continuidad para los amistosos de octubre y noviembre; por esta razón, contó como fue la comunicación con Agustín Lozano (presidente de la FPF) y Jean Ferrari (director de fútbol de la FPF).

“Mi contrato terminaba en el último partido. El presidente me dijo que quería que continúe en los partidos amistosos; le dije que sí obviamente. Cuando terminó, nos reunimos a los dos días, fuimos a la federación, me dijo que mantenía la propuesta. Después conversé con Jean, él me comunicó que pensaba otra cosa. A partir de ahí no tenía sentido seguir. No había que forzar nada. Había terminado nuestro vínculo ahí”, contó en entrevista con Teledeportes.

Además, agregó: “Ya no teníamos nada que hacer si no estaban de acuerdo (Lozano y Ferrari). Lo entendí así y tomamos la decisión de no continuar. Creo mucho en el orden, en la energía que tiene que existir para que las cosas funcionen. Al haber esta situación, lo mejor era que se termine donde se tenía que terminar”.

Ibáñez también confesó que, desde su llegada, se sintió cómodo en la Selección Peruana y también conocía a algunos jugadores desde el proceso de Ricardo Gareca, donde fue preparador de arqueros. En ese sentido, habló sobre el deseo de algunos jugadores para que se quede.

“¿Si los futbolistas pidieron que me quede? Los jugadores estaban cómodos (con el comando técnico), pero de ahí a lo que hicieron después no sé. Hay una parte donde no participamos como comando técnico. Como le decía a los muchachos: hay cosas que te marcan. Que el jugador te valore como profesional y como persona es muy difícil, y que lo hayan hecho los jugadores es uno de los mayores logros que nos llevamos”, puntualizó.

Óscar Ibáñez reveló que siempre tuvo la esperanza de clasificación con la Selección Peruana. Por esta razón, aceptó el reto de dirigir, aunque quedaban pocas posibilidades de clasificación para el Mundial 2026. Sin embargo, solo pudo obtener una victoria ante Bolivia en Lima.

“Creía tanto (que podíamos ir al Mundial) que mi hija, que vive en el exterior, ya tenía el pasaje comprado para venir al último partido ante Paraguay porque quería que esté presente en ese momento. Estaba convencido de que lo podíamos lograr”, confesó.

Los pocos minutos de Oliver Sonne

Óscar Ibáñez se refirió a una situación muy criticada en los últimos días: la titularidad de Luis Advíncula sobre Oliver Sonne. Para el DT, la idea de colocar al ‘Rayo’ significó una continuidad de experiencia para el proceso y comparó la cantidad de minutos disputados alrededor del 2025.

“Oliver Sonne es parte de los que van a tomar la posta en un futuro cercano. ‘Lucho’ (Advíncula) venía de jugar muchos partidos en boca, no había jugado los últimos, pero en lo que iba de la temporada era de los que más había jugado, más que Oliver todavía. Con la selección había tenido muy buenos rendimientos, con Colombia fue superlativo. Son gustos, cosas que uno ve, que está muy parejo pero uno se decide por tal o cual jugador. ‘Lucho’ tiene una experiencia importante y un rendimiento aprobado. Oliver había tenido participación con nosotros”, dijo.

