Quedan pocas horas para el partido frente a Ecuador y, por más que el ambiente de optimismo por parte de la hinchada se haya acabado hace varias jornadas, en la interna de la Selección Peruana conservan la fe. Óscar Ibáñez, quien tomó este fierro caliente luego de la salida de Jorge Fossati, es el que más cree en llegar al repechaje y lo dejó en claro en su última conferencia de prensa.

Por más que estemos obligados a mirar el encuentro frente a los norteños con la calculadora en la mano, ese no es un motivo de desesperanza para Ibáñez. Él confía en su grupo y se siente respaldado por lo que ve en el campo de juego, por lo que sus dirigidos le responden con el sacrificio que dan para pelear cada pelota como si fuera la última.

“Nosotros estamos muy agradecidos con los jugadores por la predisposición que tienen, de no darse por vencidos. Son jugadores de mucha jerarquía, que están a costumbrados a este tipo de situaciones”, sostuvo ante los medios de comunicación, luego de los entrenamientos matutinos de hoy en la Videna.

El exportero valora que sus futbolistas entiendan que estos últimos partidos son claves para cambiar la historia, lo que no quita que sea importante empezar a respaldar a los más jóvenes para que estén listos cuando tengan que tomar la posta. “Nadie lo da por perdido, por eso no lo damos por perdido nosotros (él y su comando técnico). Están aportando muchísimo a los jóvenes que se van sumando”, agregó.

Óscar Ibáñez llegó a la Selección Peruana tras la salida de Jorge Fossati. (Foto: GEC)

Ibáñez no va con medias tintas y buscará que los tres puntos se queden en casa, más allá de que Ecuador llegue como favorito y acumule ocho partidos al hilo sin conocer la derrota. En principal objetivo será llegar con vida a la última fecha doble de septiembre. “Sabemos de la trascendencia de los tres puntos de mañana, hay que trabajar el partido. Queremos llegar a septiembre, a esas dos últimas fechas, con chaces de clasificar”, afirmó.

En cuando a la propuesta de la Selección Peruana para enfrentar al combinado de Sebastián Beccacece, Ibáñez hizo hincapié en el orden defensivo que deberán tener para controlar las armas del rival, algo similar a lo que se vio en Barranquilla. Asimismo, será fundamental no caer en la desesperación ni jugar al ritmo de la tribuna.

“El orden que es algo característico en la selección, y que se lo reconocemos a los jugadores permanentemente, el compromiso para afrontar todas las situaciones del juego, cuando hay que atacar y cuando hay que defender. Hay que manejar la ansiedad de la gente y hay que contrarrestar todo lo que tiene Ecuador”, explicó.

Finalmente, el entrenador de 57 años fue consultado sobre sus predecesores en la ‘Blanquirroja’ y los resultados negativos que tuvieron en la primera parte de las Eliminatorias. Para Ibáñez, es necesario que su equipo pueda cosechar buenos números en los tres partidos que restan para que se pueda tener una verdadera valoración de su trabajo.

“Yo reconozco a los técnicos que estuvieron antes, dejaron cosas importantes que por ahí no se reflejan en la tabla. Hablamos con el grupo de trabajo sobre la importancia de ganar mañana para reforzar cosas. A veces, cuando no tienes el resultado, no toma fuerza lo que trabajas o lo que dices”, aseveró.

Perú se ubica a siete puntos de la zona de repechaje. (Foto: EFE/ José Jácome)

¿Cuándo juegan Perú vs. Ecuador?

Luego de empatar por 0-0 con Colombia, la Selección Peruana volverá a tener actividad la próxima semana cuando reciba a Ecuador en Lima, en el compromiso correspondiente a la fecha 16 de las Eliminatorias 2026. Dicho duelo está programado para este martes 10 de junio desde las 8:30 p.m. y se disputará en el Estadio Nacional.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de América TV (Canal 4) y ATV (Canal 9) para la señal abierta en todo el territorio peruano, mientras que por cable será televisado en Movistar Deportes, disponible en los canales 14 y 714 HD de Movistar TV. Ojo, si no cuentas con ninguna de estas alternativas para disfrutar del partido, recuerda que podrás seguir el minuto a minuto en la web de Depor.

