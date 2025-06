Las últimas horas han sido muy movidas para Christian Cueva. Si bien el sábado Emelec confirmó en sus redes sociales que el volante se sumaba como uno de sus refuerzos para el segundo semestre de la temporada, horas después, cuando se esperaba su presencia en Guayaquil, este no llegó. Los hinchas del ‘Bombillo’ de llenaron de dudas y muchas versiones empezaron a circular entorno a su contratación.

Aunque algunos afirmaron que su fichaje se había caído, lo cierto es que aún no se han cumplido algunos requerimientos básicos para que el mediocampista vista los colores de Emelec. Sucede que aún tiene contrato vigente con Cienciano hasta el 30 de junio, por lo que en Ecuador tendrán que esperar a esa fecha para que todo se concrete.

De momento, Jorge Célico, quien será su entrenador, se refirió a su llegada y al nuevo comienzo que tendrá el ‘Bombillo’ en la segunda parte de la campaña en la Liga Pro, especialmente por los fichajes que anunciaron. “Está lo de Cristian Cueva y después hay dos futbolistas más que están por llegar en distintas posiciones, back centro y volante central”, sostuvo en diálogo con Zapping Sports, previo a la ‘Verdadera Expulsión Azul’.

Christian Cueva podrá sumarse a Emelec recién en julio. (Foto: Getty Images)

Recordemos que en dicho evento, donde Emelec empató sin goles con la Naranja Mekánica, se presentaron varias incorporaciones en el Estadio George Capwell. Con esto, luego de atravesar varios meses de problemas económicos a raíz de una grave crisis financiera, el elenco ecuatoriano espera salir a flote en lo deportivo, ya que por el momento están ubicados en zona de descenso en la tabla acumulada.

Por otro lado, Célico, quien también tuvo un breve paso en el fútbol peruano cuando dirigió a Deportivo Garcilaso en el 2023, respondió a las interrogantes sobre Miler Bolaños y Ángel Mena, quienes en las últimas semanas fueron vinculados a Emelec. Sin dejar espacio para la especulación, el argentino fue directo en su aclaración.

“Es que no sé, ya lo dije en varias oportunidades, no tengo ningún problema. Son grandes jugadores los dos. En la medida en que se complementen al modelo de juego –que lo van a hacer– y lo que es el esfuerzo, las ganas que hay que poner –que también lo van a hacer– no hay ningún problema”, aseveró.

Christian Cueva volverá a tener una nueva oportunidad en el extranjero. (Foto: Getty Images)

Volviendo a Christian Cueva, para nadie es un secreto que Cienciano será uno de los más afectados con esta partida a Emelec, algo que ya se estaba cocinando desde hace varias semanas. El jugador de 33 años venía siendo clave en el esquema de Carlos Desio y fue determinante para que los cusqueños se instalen en los octavos de final de la Copa Sudamericana.

En cuanto a sus números con el ‘Papá’, ‘Aladino’ disputó 15 partidos durante el primer semestre del 2025, marcando seis goles y sirviendo cuatro asistencias. Si revisamos sus registros totales, encontramos que, desde su llegada a mediados del año pasado, el huamachuquino jugó 23 compromisos, anotando siete tantos y brindando cuatro pases de gol. ¿Podrá continuar con ese ritmo en el fútbol ecuatoriano? Solo el tiempo lo dirá.

