Después de una prolongada búsqueda de entrenador que duró varios meses, el FBC Melgar concluyó que la mejor opción estaba dentro de su propia casa. A finales de mayo, el club oficializó la designación de Marco Antonio Valencia Pacheco (52 años), como director técnico del primer equipo para el Torneo Clausura de la Liga 1 2024. El DT en mención, quien ya venía desempeñándose como interino desde marzo tras la partida de Pablo de Muner, recientemente ha solicitado a la directiva ‘Rojinegra’ que, para la segunda parte del campeonato, se mantenga el plantel actual sin incorporar refuerzos ni realizar bajas.

En una entrevista con Puro Deporte, el entrenador manifestó su deseo de conservar el grupo actual sin bajas ni altas, una solicitud que ya ha hecho a la directiva. El timonel aprovechó en hablar sobre el caso de Lucas Diarte, quien ha jugado poco, acumulando seis partidos entre Apertura y Copa Libertadores. El estratega atribuyó la limitada participación del lateral a razones personales; sin embargo, expresó su profundo respeto por todos sus jugadores que lo han venido acompañado.

“Yo solamente le he pedido a la directiva que se queden todos los jugadores y que no llegue ninguno porque estábamos contentos con el plantel. (Lucas Diarte) no ha tenido la oportunidad de jugar mucho, pero es una decisión que pasa por él. Yo respeto mucho a los jugadores que han afrontado esta campaña conmigo. Yo soy claro, me gustaría que se quede todo el plantel y con ellos vamos a afrontar el Torneo Clausura”, declaró a Puro Deporte.

¿Cuándo inicia el Clausura 2024?

La Liga 1 2024 se ha detenido aproximadamente por un mes y medio debido a la participación de la Selección Peruana en la Copa América, que se disputará en Estados Unidos. En ese sentido, el campeonato local sufrirá una para a raíz de que algunos clubes tendrán jugadores convocados por el técnico de la bicolor, Jorge Fossati, para completar la lista de 26 elementos.

Así pues, el Torneo Clausura comenzará en la segunda semana de julio. De momento, la Liga de Fútbol Profesional no ha anunciado la fecha exacta en la que arrancará la primera jornada del segundo certamen de la temporada. Eso sí, hay que considerar que el calendario de enfrentamientos será el mismo que en el Apertura, con la diferencia que los equipos que fueron locales ahora serán visitantes, y viceversa.





