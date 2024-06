El martes 11 de junio, la Selección Peruana partió de su hotel de concentración en Lima hacia el aeropuerto Internacional Jorge Chávez, rumbo a Filadelfia, Estados Unidos, donde disputarán su último amistoso contra El Salvador como parte de su preparación para la Copa América 2024, donde compartirán grupo con Argentina, Canadá y Chile. Sin embargo, Renato Tapia no se unió a sus compañeros en el viaje y posteriormente explicó el motivo. El mediocampista, por medio de sus redes sociales, manifestó que la Federación Peruana de Fútbol (FPF) no proporcionó el respaldo necesario para garantizar la protección de su integridad física ante posibles lesiones, incumpliendo con la promesa que se le había hecho anteriormente.

“Con mucho pesar, les informó que no podré acompañar al viaje a EE. UU. para disputar los próximos partidos”, comenzó el futbolista, en su pronunciamiento, antes de explicar que su contrato con el Celta de LaLiga finaliza el 30 de junio. En esa línea, añadió que el período de transferencias internacionales ocurre entre julio y agosto, razón por la cual su participación en entrenamientos y competencias futuras podría “representar un alto riesgo para mi futuro personal y profesional”, ya que necesita mantenerse en óptimas condiciones físicas para atraer ofertas de otros clubes.

Frente a esta situación, el jugador reveló que mantuvo una conversación con Agustín Lozano, presidente de la Federación, días antes del duelo contra Paraguay. El propósito de este diálogo era asegurar la protección de la máxima entidad del fútbol peruano ante cualquier riesgo de lesión grave. A pesar de no alcanzar un entendimiento, el deportista decidió participar en el compromiso contra la ‘Albirroja’, confiando en que se llegaría a una solución en los días siguientes y previos al viaje a territorio estadounidense. Desafortunadamente, este acuerdo no se concretó.

“Tuve la esperanza que en los siguientes días (tras el duelo contra los guaranís) se solucionase el tema, y el compromiso de la FPF era solucionar antes de viajar a EE. UU. Sin embargo, sabiendo que hoy era el día límite para una solución formal y oficial, no recibí ninguna garantía como se me había ofrecido previo al partido contra Paraguay. Es por esta razón que me veo en la obligación de tomar esta difícil decisión, la cual me duele tener que asumir”, detalló Tapia.

Finalmente, el mediocampista expresó que siempre ha considerado un “honor” y un “motor de vida” defender los colores de su equipo, una responsabilidad para la cual siempre se ha preparado con el fin de representar a su país. Ante las circunstancias actuales, envió sus mejores deseos a sus compañeros, en quienes confía plenamente para que den lo mejor en el campo. Además, aseguró que los apoyará y alentará “desde donde me toque estar”.

Renato Tapia, un gran aporte para la Selección Peruana

Renato Tapia se cuenta entre las figuras destacadas del fútbol peruano en el ámbito internacional. Antes de anunciar que no viajará a Estados Unidos, ha acumulado 85 encuentros con la Bicolor. Asimismo, destaca por ser uno de los pocos jugadores nacionales con experiencia en las ligas europeas, específicamente en el Celta de Vigo de LaLiga. Su contrato con el club español finaliza el 30 de junio, abriéndole la posibilidad de explorar nuevos horizontes profesionales.

Con respecto a su último duelo portando la camiseta de Perú, el mediocampista debutó el pasado viernes con la ‘Blanquirroja’ en la ‘era Fossati’ durante el encuentro contra Paraguay. Aunque era su primer duelo en esta nueva fase del cuadro incaico, el ‘Cabezón’ no solo inició como titular, sino que también llevó la cinta de capitán.

Casi medio año transcurrió antes de que Tapia se reuniera nuevamente con la hinchada peruana, congregada por miles el Monumental de Ate. Muchos jugadores sentirían nervios en tal escenario, pero el centrocampista, con su vasta experiencia en la ‘Sele’, mostró una vez más su característica seguridad y confianza en el campo. Su desempeño fue uno de los más destacados del cotejo.

Los registros de Renato Tapia en Celta de Vigo

En Celta de Vigo, club al que llegó en 2020, Renato Tapia disputó un total de 120 partidos: 110 por LaLiga y 10 por Copa del Rey (fue titular en 82 ocasiones). El volante dio dos asistencias con la camiseta ‘celeste’, recibió 34 tarjetas amarillas y fue expulsado en dos ocasiones. En la temporada 2020/21, inició de titular en los 32 partidos ligueros que disputó. Luego las lesiones le hicieron perder un poco de continuidad.

¿Qué le espera a Renato Tapia en el futuro?

Luego de cuatro temporadas en Celta de Vigo, la renovación de Renato Tapia es complicada y todo indica que buscará un nuevo reto en su carrera profesional. En los últimos días se conoció que existen clubes de LaLiga que están interesados en adquirir sus servicios -entre ellos el Girona-; sin embargo, también hay instituciones de la Premier League detrás de sus pasos.

En la antesala del amistoso entre Perú y Paraguay, surgió la información de que la idea principal del ‘Cabezón’ es quedarse en Europa, específicamente en España. Tiene ofertas también de Brasil (Brasileirao), México (Liga MX) y Estados Unidos (MLS), pero quiere mantenerse en el fútbol más competitivo del mundo. En diferentes ocasiones, el peruano confesó que su sueño es jugar algún día en Inglaterra. Las próximas semanas serán decisivas.

Lo que se le viene a Perú

La Selección Peruana viajará a Estados Unidos, para medirse con El Salvador en su segundo amistoso. Este encuentro se llevará a cabo el viernes 14 de junio a las 6:30 p.m. (hora de Perú) en el Subaru Park, donde Jorge Fossati dirigirá su cuarto amistoso desde que tomó el mando. Como se recuerda, el primero fue contra Nicaragua, luego República Dominicana y el último contra Paraguay.

Tras estos duelos, que sirvieron como termómetro previo a su participación en la Copa América 2024, la blanquirroja se enfoca de lleno en este certamen. En su primer partido se enfrentará a Chile, ahora dirigida por Ricardo Gareca. Este encuentro se llevará a cabo el viernes 21 de este mes a las 7:00 de la noche (hora de Perú) en el AT&T Stadium, donde Perú buscará sus primeros tres puntos en el Grupo A.

¿En qué canales ver Perú vs. El Salvador?

El partido entre El Salvador y Perú se transmitirá a través de Movistar Deportes, disponible en la programación de Movistar TV. Además, América TV y ATV lo emitirán en señal abierta. No olvides que en Depor te brindaremos el minuto a minuto y todos los detalles de este nuevo desafío de la Blanquirroja. ¡Imperdible!

Los convocados de la Selección Peruana

Porteros: Pedro Gallese, Carlos Cáceda, Diego Romero

Luis Abram, Luis Advíncula. Miguel Araujo, Alexander Callens, Anderson Santamaría, Oliver Sonne, Carlos Zambrano, Aldo Corzo, Paolo Reyna

Luis Abram, Luis Advíncula. Miguel Araujo, Alexander Callens, Anderson Santamaría, Oliver Sonne, Carlos Zambrano, Aldo Corzo, Paolo Reyna Mediocampistas: Wilder Cartagena, Jesús Castillo, Sergio Peña, Piero Quispe, Christian Cueva

Wilder Cartagena, Jesús Castillo, Sergio Peña, Piero Quispe, Christian Cueva Delanteros: André Carrillo, Gianluca Lapadula, Bryan Reyna, Franco Zanelatto, Andy Polo, Edison Flores, José Rivera, Joao Grimaldo, Paolo Guerrero y Matías Succar.

