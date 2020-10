Paolo Guerrero habló sobre la convocatoria de Gianluca Lapadula a la Selección Peruana . El ‘Depredador’ declaró al término de una nueva jornada de recuperación que tiene en las instalaciones de la FPF, luego de la operación que tuvo en la rodilla a causa de una lesión sufrida en el Brasileirao.

“Feliz por él. Seguramente viene a sumar, junto con Raúl (Ruidíaz), así que feliz. No puedo hablar más porque mi equipo no me deja”, sostuvo el atacante de Internacional tras su salida de la Videna, lugar en el que Ricardo Gareca anunció la convocatoria del atacante de Benevento.

Según los informes médicos, Paolo Guerrero podría regresar a la canchas a más tardar entre febrero y marzo, pudiendo ser considerado para la Selección Peruana en las fechas 5 y 6 de las Eliminatorias Qatar 2020, donde la escuadra bicolor se medirá ante Bolivia y Venezuela.

Tras este llamado de Gianluca Lapadula, es un misterio si es que el ‘Tigre’ analizaría la posibilidad de alinear a ambos delanteros a la vez en un futuro no muy lejano y cuando el ‘9’ y capitán del combinado blanquirrojo se recupere totalmente de su lesión.

Lapadula entró en la convocatoria, pero Farfán salió

Jefferson Farfán es otro de los futbolistas más importantes de la Selección Peruana. El atacante nacional enfrentó las primeras dos jornadas de las Eliminatorias rumbo al Mundial Qatar 2022, a pesar de no estar al 100% físicamente. Tras ellas, el atacante tuvo que continuar con su recuperación en la Videna a la lesión que sufrió en una de sus rodillas.

Ricardo Gareca tenía confianza de que el atacante pueda llegar en buen estado para los encuentros ante Chile y Argentina por la fecha FIFA de noviembre; sin embargo, todo hace indicar que no podrá ser parte de ambos partidos al no ser considerado en la nómina.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO

Guerrero llegó a la Videna para seguir su proceso de recuperación ]VIDEO]