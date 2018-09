Pensando en el futuro, Juan Carlos Oblitas afirmó que una de sus preocupaciones se centra principalmente en buscar un reemplazo para Paolo Guerrero , que tiene 34 años de edad y arrastra un problema con la justicia luego de que el Tribunal Suizo reactivara su sanción.

“Algunos puestos son críticos, como es el caso de Paolo Guerrero, que pasa por este problema y por su tema de edad. También Jefferson, pero felizmente él es un chico fuerte y pasa por un buen nivel. Ahora se tiene que buscar un reemplazo para ese centro delantero”, dijo Juan Carlos Oblitas en DirecTV Sports Perú.

Para el director deportivo de la FPF, Raúl Ruidíaz, con 28 años, es el reemplazo natural de Paolo Guerrero, debido al gran momento que atraviesa en la Liga de las Estrellas. De hecho, 'La Pulga' podría ser el próximo '9' para los próximos amistosos internacionales, que apuntan a la Copa América Brasil 2019.



Por otro lado, ‘El Ciego’ mostró su preocupación por los futbolistas “inactivos” que integran la Selección Peruana , como son los casos de Miguel Trauco (no es considerado titular en Flamengo), Christian Ramos, Renato Tapia, entre otros.

“Pero hay un tema que sí es preocupante. Y es la inactividad de algunos. A la Selección no vienes a entrenar, sino a jugar. No es un casualidad que haya salido Trauco (no estaba jugando en Flamengo) ante Alemania, Flores no pudo jugar por una lesión. Entonces, hay jugadores inactivos del grupo y arrastran ese problema”, concluyó Juan Carlos Oblitas.