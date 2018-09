A pedido de la defensa del futbolista peruano Paolo Guerrero , el Ministerio Público realizó esta tarde una inspección al hotel Swissotel.

En esta diligencia, el delantero estuvo acompañado del fiscal José Federico Chipano Llanos de la Primera Fiscalía provincial Penal de San Isidro. También de su abogado Julio García y de su madre Petronila Gonzáles.

► “Se tiene que buscar reemplazo para ese centro delantero [Paolo Guerrero]”, advirtió Juan Carlos Oblitas

Apenas llegó al hotel Swissotel, el futbolista señaló que cuando termine la inspección brindará algunas declaraciones a la prensa, según informó canal N.

"No es una reconstrucción, es una inspección. El TAS ha recibido la información de que esto era una feria. Resultamos encontrando afirmaciones como que en la sala de visitas estaba la carta del lobby bar. La Selección Peruana concentra ahí hace tres años, no solo esos cuatro días, y hay cosas que ven y otras que no", explicó el abogado.

Agregó: "Se ha presentado todos los elementos para demostrar ante la justicia peruana que se mintió. Hay cosas que van al sentido común. Pensar que en ambientes propios, exclusivos de los jugadores, se podía vender licor, es de locos. Queremos que Paolo vuelva a jugar pronto con pruebas reales".

Paolo Guerrero sigue en busca de absolución tras la suspensión del TAS. La defensa del jugador pidió una investigación preliminar contra el Swissotel alegando que fue en este lugar donde se contaminó con una sustancia que provocó su dopaje.