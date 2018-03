Paolo Guerrero: "Me quita el sueño que tarde tanto en programarse la audiencia"

Se le nota en el rostro. Los días tienen mucho más de 24 horas para Paolo Guerrero. Cada minuto sin estar dentro del campo en un golpe duro de superar para el delantero que no entiende cómo se demora tanto resolverse un tema que considera sencillo.

El '9' de la Selección Peruana señaló que se encuentra a la espera de que le programen una nueva audiencia e ir a demostrar su inocencia.

"Por el momento yo estoy imposibilitado de jugar, de entrenar con el equipo. Es una injusticia, esto no es un tema difícil de responder, no sé porque está demorando tanto", dijo Paolo Guerrero en ESPN.

"Me incomoda, me quita el sueño, pero trato de mantenerme fuerte, de no decaerme. Por ahí a veces me caigo, pero tengo a mis papas que siempre me hablan, me encaminan, son el motor de mi vida", agregó.



"Se está demorando muchísimo la fecha de la audiencia y estoy a la espera de ir y probar nuevamente mi inocencia", culminó el atacante.

