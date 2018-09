Paolo Guerrero casí se quiebra tras salir de la inspección en el Swissotel [FOTOS y VIDEO]

Paolo Guerrero acudió este jueves al Swissotel para la inspección que realizó la Fiscalía sobre su caso. A la salida, el goleador de la Selección Peruana expresó toda su indignación porque siente que se está cometiendo una injusticia en su contra. Tanto fue su emoción que por poco se quiebra frente a cámaras.

"El hotel afirma que nosotros podíamos meter bebidas alcohólicas y comida ahí. No puede haber eso. Eso no existe. Hay protocolos. No entiendo por qué no me quisieron ayudar, pero viene la WADA y hacen afirmaciones falsas. Para mí todo esto es injusto y peleo para demostrar mi inocencia", indicó el 'Depredador'.

Paolo Guerrero no pierde las esperanzas de lograr su objetivo y volver a la Selección Peruana. Contó que el entrenador Ricardo Gareca le brindo un mensaje de aliento, mientras dura el caso.

"Hablé con el profesor Gareca y quiere que me siga preparando, que no baje los brazos. Sabe que soy un profesional y que voy a seguir preparándome mientras siga el caso", reveló el 'nueve'.

Paolo Guerrero se prepara por su cuenta mientras lucha por su inocencia. La sanción le impide jugar partidos oficiales con su club Inter de Porto Alegre y la Selección Peruana. Tampoco puede asistir a los estadios.

