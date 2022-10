La última vez que Paolo Guerrero anotó fue en julio del 2021. El delantero nacional, que en aquel entonces vestía la camiseta de Inter de Porto Alegre, marcó en el 4-2 sobre Fluminense por el Brasileirão. En esa oportunidad, el ‘Depredador’ entró al minuto 80 y, a los 90′+5′ selló la goleada a favor del ‘Colorado’.

Después, una lesión en la rodilla cuando se encontraba con la selección peruana lo alejó del campo. Su último duelo oficial antes de debutar con el Avaí fue el 8 de octubre del 2021 con la blanquirroja ante Chile (Perú ganó 2-0). Estuvo de para nueve meses hasta que el 31 de julio de este año, el técnico Eduardo Barroca lo hizo ingresar a los 72′ en la derrota su equipo por 3-1 frente a América Mineiro.

Fecha Partido Minutos 02-10-22 Avaí 1-2 Atlético Goianense 29′ 26-09-22 São Paulo 4-0 Avaí 28′ 17-09-22 Avaí 1-0 Atlético Mineiro 90′ 11-09-22 Avaí 1-1 Atlético Paranaense 83′ 03-09-22 Juventude 1-1 Avaí 10′ 27-08-22 Coritiba 1-0 Avaí 17′ 23-08-22 Avaí 0-1 Internacional 1′ 13-08-22 Goiás 1-1 Avaí 61′ 07-08-22 Avaí 1-1 Corintios 19′ 31-07-22 América Mineiro 3-1 Avaí 18′

Desde allí, Paolo ha disputado diez partidos con un saldo de 427 minutos jugados, cinco derrotas, cuatro empates y apenas una victoria. No dio ninguna asistencia y no marcó gol. Ahora, con su lesión indefinida, que lo ha apartado de la convocatoria en los últimos tres encuentros de Avaí, la ampliación de estos números peligran. Al igual que su renovación: su contrato termina en diciembre y no ha habido ninguna comunicación del club con el futbolista para hablar de este tema.

Además, el equipo brasileño se encuentra en zona de descenso en el Brasileirao. Ocupa la casilla 19 del torneo, y de 32 partidos que ha disputado en la temporada ha perdido 18, empatado siete y perdido siete. Le quedan seis duelos para que acabe el campeonato, y está obligado a sumar en todos para salvarse. No será sencillo.

Fecha Partido 22/10/2022 Palmeiras vs Avaí 27/10/2022 Cuiabá vs Avaí 02/11/2022 Avaí vs Bragantino 05/11/2022 Santos vs Avaí 09/11/2022 Avaí vs Ceará 13/11/2022 Flamengo vs Avaí





Voz autorizada

Depor se comunicó con el periodista Cristian Delosantos de CBN FLORIPA, quien cubre Avaí y comentó que las posibilidades que tiene Paolo Guerrero para renovar su contrato son mínimas, principalmente por su bajo rendimiento.

“Lo más probable es que el delantero no continúe en Avaí por distintos motivos. Primero, no tuvo un buen rendimiento. En diez partidos, sólo algunos como titular, su rendimiento no fue destacable. Apenas en dos duelos jugó 90 minutos y no ha anotado ni un gol en lo que va de la temporada. Eso no le deja una buena sensación al club”, señaló.

Asimismo, agregó que el posible descenso del conjunto brasileño complica su panorama. “Avaí probablemente pierda la categoría, por lo que tendrá que buscar atletas con salarios más bajos” , agregó.

Finalmente, señaló que la sensación que le ha dejado el peruano a los hinchas no es positiva, más allá de la expectativa comercial que le generó al club. “El hincha celebró el fichaje, compró muchas camisetas, pero se dio cuenta de que en la cancha Guerrero no generaba, y pronto llegaron las críticas. En diez juegos no ha destacado. No está en buena forma física. Eso dice mucho”, puntualizó.





¿Alianza Lima es una opción?

Según pudo conocer Depor, actualmente, Alianza Lima no está interesado en Paolo Guerrero de cara a la temporada 2023. A mitad de año, el delantero recibió una propuesta formal de parte del elenco ‘íntimo’, la cual no fue respondida por el atacante, quien prefirió continuar su carrera en Brasil.

“La propuesta tenía una fecha de vencimiento y no hubo una respuesta formal. Solo algunas respuestas informales”, nos confesó José Bellina, gerente deportivo del elenco blanquiazul en el mes de julio. Hasta el momento, no ha vuelto a haber una nueva comunicación entre las partes.

