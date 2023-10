Como ya se hizo costumbre desde que comenzaron las Eliminatorias 2026, Pedro Gallese volvió a ser la figura de la Selección Peruana, incluso después de una dura derrota como la viva ante Chile en Santiago (2-0). Y es que el portero nacional evitó que el resultado fuera más catastrófico, interviniendo en un par de situaciones claves durante el primer tiempo. Tras el pitazo final, compareció con los medios de comunicación y analizó lo sucedido en el estadio Monumental David Arellano.

En primera instancia, el ‘Pulpo’ conversó con la prensa chilena en el campo de juego y, tras ser consultado sobre el saldo negativo de la ‘Blanquirroja’ en territorio mapochino, fue enfático en señalar que todo se abrió a raíz un balón detenido. Así pues, apuntó a corregir esos errores para que no se vuelvan a repetir frente a Argentina.

“La historia es historia, lo cierto es que nosotros fuimos al penúltimo Mundial, no hemos podido Hemos sufrido una dura derrota acá y ahora nos toca Argentina. El partido se abrió en una pelota parada, una desconcentración y hay que corregir eso. Ahora nos toca un partido duro en casa, contra Argentina, sabemos que son los últimos campeones del mundo, pero nos urge sumar puntos”, sostuvo.

Ya en la zona mixta, Pedro Gallese también se tomó un tiempo para dialogar con los periodistas y dar su punto de vista sobre el bajo rendimiento que mostraron frente a la ‘Roja’. Haciendo hincapié en la pelota parada, el guardameta de 33 años señaló que así también se abrió la cuenta en la derrota ante Brasil en Lima, pero que no hay tiempo para lamentos y ahora deberán enfocarse en lo que puedan hacer el martes cuando reciban a la ‘Albiceleste’ en el estadio Nacional.

“Vimos lo que pasó contra Brasil y ahora lo que pasó acá, se abre el marcador de una pelota parada. Ahora nos toca Argentina, un rival muy difícil, que está en gran nivel, pero podemos cambiar esto. Falta mucho todavía, si bien la Eliminatoria pasada comenzamos casi igual, ahora tenemos que levantarnos en casa ante un gran equipo. Queda ver los videos y enfocarnos en lo que viene”, añadió.

Finalmente, el portero del Orlando City evitó individualizar responsabilidades y afirmó que el resultado es culpa del colectivo, por lo que ahora están obligados a corregir los errores para por fin puntuar de a tres en las Eliminatorias 2026. Además, sin que sea una excusa, recalcó el mal estado del campo del estadio Monumental de Santiago.

“La responsabilidad es de nosotros, estamos en el campo nosotros. No vimos cuando sacaron rápido, no nos hablamos. Intentamos, pero nos costó bastante. No es pretexto, pero la cancha estaba en malas condiciones, pero eso juega para los dos equipos”, puntualizó.

¿Cuándo volverá a jugar la Selección Peruana?

Luego de esta derrota por 2-0 en Santiago, la Selección Peruana volverá a jugar la próxima semana cuando reciba a Argentina por la fecha 4 de las Eliminatorias 2026. Dicho compromiso está programado para el martes 17 de octubre desde las 9:00 p.m., se disputará en el estadio Nacional y será transmitido en todo el Perú por las señales de ATV, América TV y Movistar Deportes. En territorio argentino se verá por las señales exclusivas de TyC Sports y TV Pública.

Recordemos que la última vez que la ‘Albiceleste’ visitó nuestro país fue por las pasadas Eliminatorias Qatar 2022, con una derrota por 0-2 del equipo que por entonces era dirigido por Ricardo Gareca. Nicolás González (17′) y Lautaro Martínez (28′) anotaron los goles de los dirigidos por Lionel Scaloni, en un encuentro donde la ‘Bicolor’ se vio ampliamente superada y no encontró los caminos para hacerle daño a la selección que un par de años después se proclamaría campeona del mundo.





