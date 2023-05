¡Qué momento el de Gianluca Lapadula! Este sábado 13 de mayo, Cagliari recibió a Palermo en el Unipol Domus, en el duelo correspondiente a la fecha 37 de la Serie B de Italia. Si bien el elenco ‘Rossoblu’ fue sorprendido a los 16′, se repuso nueve minutos después con una diana de Deiola. Sin embargo, el ‘Bambino’ no se quiso ir sin antes dejar su marca en las redes de las ‘Águilas’. Así, pues, el atacante ítalo-peruano apareció con una gran definición para el 2-1 a favor del conjunto de Claudio Ranieri.

La acción se dio a los 64 minutos de juego. Cagliari adelantó líneas con el objetivo de ponerse en ventaja, motivo por el que la visita empezó a sentir presión en su campo. De ese modo, en un balón suelto al borde del área rival, el internacional peruano encontró un rebote y realizó un gran amague para burlar a un defensor de Palermo.

Al verse sin marca, Gianluca Lapadula alzó la mirada y conectó un potente remate con pierna izquierda. Pese a la estirada, el guardameta Mirko Pigliacelli no pudo evitar que el balón se cole entre sus redes. Eso sí, los hinchas del elenco ‘Rossoblu’ que se hicieron presente en el Estadio Unipol Domus no tardaron en festejar y ovacionar al ‘Bambino’ por su gran actuación.

Cabe resaltar que esta ha sido una de las mejores temporadas del delantero ítalo-peruano en la Serie B. Y es que, en lo que va del 2023, el popular ‘Lapagol’ suma 21 dianas entre el torneo de ascenso italiano y la Copa Italia. Sin ninguna duda, unos números envidiables.

El reto de Cagliari y la opción del AC Milan

En Cagliari tienen claro que el camino hacia el ascenso no es fácil en la Serie B, pero en el mes de mayo culminará la etapa regular del torneo. Al equipo de Gianluca Lapadula le resta solo un partido por disputar: tras el cotejo ante Palermo, el 19 cerrarán el certamen frente a Cosenza, institución que lucha por no descender a la Serie C.

Con relación al futuro del delantero de la Selección Peruana, en los últimos días el periodista Christian Martin informó que el ‘9′ estaría en los planes del AC Milan para la próxima campaña, luego de que la directiva tomara la iniciativa de renovar el plantel para seguir compitiendo en la Serie A y, de paso, en la UEFA Champions League (en la campaña 2016-17, el ítalo peruano ya vistió los colores del club ‘Rossonero).





