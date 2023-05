En 2021, Hernán Barcós y Jefferson Farfán arribaron al club de La Victoria y ayudaron en la obtención del título nacional. Un año después, el club volvió a ganar, consagrándose bicampeón, con el ‘Pirata’ siendo la figura del plantel y con una ‘Foquita’ que, por sus lesiones, ya se estaba retirando.

Para este 2023, los jugadores que han aterrizado han sido Christian Cueva, Carlos Zambrano, Andrés Andrade y Pablo Sabbag. Y a la fecha, el equipo está obtenido buenos resultados: lidera el Apertura y pelea su clasificación a octavos de final de la Copa Libertadores. Se puede señalar que, en su mayoría, Alianza ha fichado en los años recientes a buenos refuerzos del exterior.

Hernán Barcos

El ‘Pirata’ arribó para jugar la Segunda División tras el descenso de Alianza en 2020, pero un falló del TAS devolvió al equipo a Primera División. Se estrenó en el Apertura con un gol a Cusco FC y ya dejaba notar su capacidad goleadora. De hecho, terminó el campeonato como el máximo anotador de los íntimos con 10 tantos y prácticamente siendo un líder dentro del grupo. El equipo ganó el título ese año gracias al gol que Barcos le marcó a Sporting Cristal en la final de ida. El resultado global quedó 1-0.

En 2022, el argentino fue nuevamente figura. Fue clave tanto en el Apertura como en el Clausura, anotando 8 y 10 goles en cada torneo, respectivamente. Con sus 18 tantos, se convirtió en el segundo máximo goleador de la Liga 1, siendo superado solamente por Luis Benites de Sport Huancayo (19). Hoy, ante la llegada de Sabbag y con 39 años encima, ha perdido el titularato, pero pudo aportar con cuatro anotaciones cuando ingresó, siendo un jugador importante de recambio para ‘Chicho’ Salas.

Temporada Partidos jugados Titular Goles Asistencia 2021 29 24 11 8 2022 41 40 18 7 2023 12 3 4 0

Jefferson Farfán

La ‘Foquita’ no tuvo el protagonismo deseado durante su último paso por Alianza, pero sí fue determinante en algunos partidos del 2021. Gracias a su tanto, por ejemplo, Alianza pudo vencer a Municipal por la mínima diferencia en la segunda fecha del Apertura. Luego, en el Clausura, marcó el gol de la victoria sobre César Vallejo. Posteriormente, le anotó a Binacional y a Alianza Atlético. También tuvo minutos en la final contra Sporting Cristal.

El 2022 no fue un buen año para Farfán. La lesión que tenía en la rodilla izquierda lo mantuvo alejado de las canchas durante casi todo el año. Volvió en el Clausura, a inicios de setiembre, para el clásico contra Universitario de Deportes, pero no se le vio en buen estado físico. No jugó en las siguientes siete fechas. Sin embargo, regresó ante Binacional y luego ante ADT, disputando pocos minutos en ambos encuentros. En la final ante Melgar, permaneció como suplente, pero igual el equipo se coronó bicampeón. Tras este logro, la ‘Foquita’ anunció su retiro del futbol profesional.

Temporada Partidos jugados Titular Goles Asistencia 2021 14 2 4 0 2022 3 0 0 0

Christian Cueva

Durante la ‘era Gareca’ en la selección nacional, ‘Aladino’ era un jugador irreemplazable, la conducción del juego pasaba por él. Pero en Alianza Lima no ha podido consolidarse, aún no puede recuperar su buen nivel. Desde que aterrizó en marzo de este año, en calidad de préstamo procedente del Al Fateh de Arabia Saudita, solo ha disputado cuatro partidos en el Apertura y dos en la Copa Libertadores, siendo titular, en total, en cuatro ocasiones. Sin embargo, no ha podido ser ese jugador diferente y esencial que suele ser cuando viste la bicolor.

Carlos Zambrano

El ‘Kaiser’ llegó tras terminar su vínculo con Boca Juniors y en Alianza ya se ha adueñado del puesto de defensa central. Ha disputado 8 partidos y en todos arrancó desde el inicio, teniendo buenas actuaciones, por ejemplo, ante Cantolao en la Liga 1 y ante Paranaense y Libertad en la Libertadores. Frente a Atlético Mineiro, tuvo un buen primer tiempo, salvando inclusive con la cara un gol, pero errores en el complemento empañaron su actuación. No obstante, Zambrano, en general, le da seguridad a la defensa íntima y lo positivo para el equipo es que ha sabido comprenderse bien tanto con Santiago García como con Pablo Míguez, los otros centrales.

Andrés Andrade

El ‘Rifle’ es titular indiscutible en la oncena de ‘Chicho’ Salas. Y es que, generalmente, ha tenido buenas actuaciones en el medio campo, exceptuando el cotejo contra Mineiro, en Brasil, en la Libertadores. Pero su presencia ha sido importante para que Alianza consiga triunfos. Por ejemplo, dio las dos asistencias en la victoria sobre Cienciano (el partido quedó 2-0) y también ha podido marcar: a Cusco FC y Mannucci. Además, pudo asistir en el cotejo contra Libertad de Paraguay. Su desempeño es destacado por SofaScore que, en promedio, le pone 7.33 de calificación.

Pablo Sabbag

Es uno de los mejores refuerzos extranjeros de la temporada. El delantero colombiano ya lleva 6 goles en el Apertura, siendo, a la fecha, el máximo anotador del club íntimo en el torneo nacional. Y en la Libertadores ha podido marcar un gol: anotó el tanto que le dio el triunfo a Alianza sobre Libertad en Paraguay, rompiendo, de paso, la mala racha de 30 partidos sin ganar que registraba el cuadro victoriano en el certamen continental. El ‘Jeque’, sin duda, ha vuelto más peligrosa a la ofensiva blanquiazul, pues es uno de los mejores atacantes del torneo peruano. Como va, es casi seguro que siga destacando en el conjunto de La Victoria.

Los números de los refuerzos de Alianza Lima

Jugador Posición Partidos jugados Titular Goles Asistencias Andrés Andrade Volante 13 11 2 3 Pablo Sabbag Delantero 12 11 7 1 Carlos Zambrano Defensa 9 9 0 0 Christian Cueva Volante 7 4 0 0

Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.