Perú al Mundial Rusia 2018: Ricardo Gareca dijo que Cristian Benavente "hizo méritos" para volver

Cristian Benavente es el jugador más querido por los hinchas de la Selección Peruana y cuando estuvo ausente en las listas de Ricardo Gareca , el reclamo popular era grande. El 'Chaval' sabía que no había hecho nada malo para no ser llamado. Que solo le faltaba consolidarse en su club para volver y así pasó. Y tras ser convocado para los amistosos ante Croacia e Islandia, Ricardo Gareca reveló los detalles del por qué antes no fue llamado y ahora sí.

El 'Tigre' contó que Cristian Benavente siempre estuvo en la órbita de su comando técnico para ser convocado.Lamentablemente le faltaba ritmo de competencia, pero eso no significaba que no era del gusto. "Es un jugador que nos gustó siempre",reveló en entrevista con ESPN.

"Cristian siempre estuvo preparado para esta en la Selección Peruana. Tenemos en él un jugador con cosas interesantes y eso nos llevó a citarlo en las Eliminatorias", agregó el entrenador de la bicolor.

Sin embargo, el alejamiento del 'Chaval' de la Selección Peruana se debe a una decisión del entrenador para que este juegue en su club, se consolide y demuestre cuál es su verdadero valor. "Dejamos de citarlo para que se afiance. Y lo que ha hecho es importante. Ahora hizo méritos para convocarlo".

Esta será una verdadera prueba de fuego para el atacante del Sporting Charleroi de la Primera División de Bélgica que, a sus 23 años tiene la chance de jugar el Mundial Rusia 2018 con la bicolor. El final feliz de un sueño que anheló cuando renunció a España para ponerse la blanquirroja.

