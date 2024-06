La Selección Peruana enfrentará este sábado a Argentina en el marco de la tercera y última fecha del Grupo A de la Copa América 2024. En esa línea, desde hace varios días se sabe que la ‘Albiceleste’, clasificada en la segunda jornada tras vencer a Chile, utilizará en su mayoría suplentes para el encuentro en el Hard Rock Stadium de Miami. Aunque para algunos la decisión de Scaloni aumenta las posibilidades de triunfo de la bicolor, Carlos Zambrano estima que no existe motivo para confiarse. De hecho, el ‘Kaiser’ le resta importancia a quienes jueguen ya que los de la banca son igual de peligrosos que los titulares.

En una entrevista reciente con Liga 1 MAX, Zambrano fue contundente al señalar que un equipo alternativo argentino sigue siendo un rival formidable. “Mira a los dizque suplentes quiénes son, no sean malos. No sé qué hablan de los suplentes, pero Argentina tiene tres equipos igual que Brasil”, declaró el defensor, de 34 años, que apunta a ser titular.

El dolor de la derrota contra Canadá aún resuena en los corazones de los jugadores y los hinchas peruanos. Sin embargo, Zambrano es claro en su mensaje: el pasado es historia, y el enfoque debe estar en el próximo partido. “Imagínense ustedes que perder genera dolor por el resultado, imagínate a los jugadores que somos los que ponemos la cara y queremos que nos vaya bien, pero al día siguiente levantarse es horrible”, confesó al respecto.

“Esto es fútbol, tenemos revancha y ahora se viene Argentina que es un rival más duro, complicado, pero no imposible. Siento que le podemos ganar, tenemos opciones”, finalizó, dejando claro que la lucha en esta Copa América continúa.





Sobre la tarjeta roja de Miguel Araujo





El camino no ha estado exento de dificultades. La reciente derrota dejó cicatrices y uno de los más afectados fue Miguel Araujo, señalado como responsable por la tarjeta roja que complicó el encuentro. Zambrano, en su rol de líder, no dudó en apoyar a su compañero.

“Por eso mismo hablé con él, todos los jugadores que sean defensas están expuestos a eso, no hay ni un defensa que no lo hayan expulsado”, explicó. Sus palabras no solo buscan consolar a Araujo, sino también reforzar la unidad del equipo. “El partido contra Chile hizo un gran trabajo, recibió elogios y debe mantenerse con los pies en el suelo”, añadió el futbolista de Alianza Lima.

¿A qué hora juegan Perú vs. Argentina?





Perú vs Argentina está pactado para jugarse el sábado 29 de junio desde las 7:00 p.m. hora local de Perú, Ecuador y Colombia. En Argentina, Uruguay y Brasil, el encuentro comenzará a las 9:00 p.m. En Venezuela, Chile y Bolivia, será a las 8:00 p.m., mientras que en México a las 6:00 de la tarde. No te lo puedes perder.





¿En qué canales ver Perú vs Argentina?





DIRECTV tiene todos los derechos televisivos para transmitir la Copa América 2024 en Latinoamérica. Sin embargo, en Perú, este duelo y todos los de la Selección Peruana, podrán ser vistos también por América TV. Cabe mencionar que en Argentina será transmitido por las señales de TV Pública, Telefe y TyC Sports.

Así va el grupo de Perú en la Copa América 2024





Puesto Equipo PJ PG PE PP GF GC DG PUNTOS 1 Argentina 2 2 0 0 2 0 2 6 2 Canadá 2 1 0 1 1 2 -1 3 3 Chile 2 0 1 1 0 0 -1 1 4 Perú 2 0 1 1 0 1 -1 1

¿Qué resultados necesita Perú para clasificar?





Tras su derrota ante Canadá, para que la Selección Peruana avance a la siguiente fase de la Copa América 2024 necesita asegurar el segundo lugar en su grupo. Esto implica que deben cumplirse los siguientes resultados:

Perú debe vencer a Argentina en el partido de la fecha 3. Además, Chile y Canadá deben empatar, sin importar el resultado exacto del marcador.

En caso que Chile logre vencer a Canadá, Perú necesita ganar a Argentina por un diferencia mayor que la victoria de ‘La Roja’.

Si se cumplen estas condiciones, Perú y Argentina accederían a los cuartos de final. Cabe resaltar que la ‘albiceleste’ ya se insertó en la siguiente etapa y es el primero en lograrlo de toda la competencia.

Calendario y resultados de la Copa América 2024

FECHA 1

FECHA 2

FECHA 3

Argentina vs. Perú | 29 de junio, a las 7:00 p.m. (horario de Perú) | Hard Rock Stadium, Miami Gardens, Florida. (América TV y DSPORTS)

Canadá vs. Chile | 29 de junio, a las 7:00 p.m. (horario de Perú) | Exploria Stadium, Orlando, Florida. (DSPORTS)

México vs. Ecuador | 30 de junio, a las 7:00 p.m. (horario de Perú) | State Farm Stadium, Glendale, Arizona. (DSPORTS)

Jamaica vs. Venezuela | 30 de junio, a las 7:00 p.m. (horario de Perú) | Q2 Stadium, Austin, Texas. (DSPORTS)

Bolivia vs. Panamá | 1 de julio, a las 8:00 p.m. (horario de Perú) | Exploria Stadium, Orlando, Florida. (DSPORTS)

Estados Unidos vs. Uruguay | 1 de julio, 8:00 p.m. (horario de Perú) | GEHA Field at Arrowhead Stadium, Kansas City, Missouri. (DSPORTS)

Brasil vs. Colombia | 2 de julio, a las 8:00 p.m. (horario de Perú) | Levi’s Stadium, Santa Clara, California. (DSPORTS)

Costa Rica vs. Paraguay | 2 de julio, a las 8:00 p.m. (horario de Perú) | Q2 Stadium, Austin, Texas. (DSPORTS)

CUARTOS DE FINAL

Por definir vs. Por definir | 4 de julio, a las 8:00 p.m. (horario de Perú) | NRG Stadium, Houston, Texas. (DSPORTS)

Por definir vs. Por definir | 5 de julio, a las 8:00 p.m. (horario de Perú) | AT&T Stadium, Arlington, Texas. (DSPORTS)

Por definir vs. Por definir | 6 de julio, a las 5:00 p.m. (horario de Perú) | State Farm Stadium, Glendale, Arizona. (DSPORTS)

Por definir vs. Por definir | 6 de julio, a las 8:00 p.m. (horario de Perú) | Allegiant Stadium, Las Vegas, Nevada. (DSPORTS)

SEMIFINALES

Por definir vs. Por definir | 9 de julio, a las 6:00 p.m. (horario de Perú) | MetLife Stadium, East Rutherford, New Jersey. (DSPORTS)

Por definir vs. Por definir | 10 de julio, a las 6:00 p.m. (horario de Perú) | Bank of America Stadium, Charlotte, North Carolina. (DSPORTS)

TERCER PUESTO

Por definir vs. Por definir | 13 de julio, a las 6:00 p.m. (horario de Perú) | Bank of America Stadium, Charlotte, North Carolina. (América TV si es que llega Perú y DSPORTS)

FINAL

Por definir vs. Por definir | 14 de julio, a las 6:00 p.m. (horario de Perú) | Hard Rock Stadium, Miami Gardens, Florida. (DSPORTS y América TV).

