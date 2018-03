Perú al Mundial Rusia 2018: Edison Flores reveló por qué no ha estado jugando en Dinamarca

Salió la convocatoria y también la verdad. Edison Flores , uno de los convocados a la Selección Peruana para los amistosos ante Croacia e Islandia en Estados Unidos, reveló que no ha estado jugando las últimas semanas con su club debido a una lesión en la pierna izquierda que lo marginó. Sin embargo no descartó su presencia en los partidos de marzo.

A través de una transmisión en vivo en Instagram, 'Orejas' señaló que un problema muscular en la pierna izquierda lo alejó de las canchas con Aalborg en las últimas dos semanas. Pero no es para alarmarse, pues este domingo tendrá un entrenamiento previo donde probará si puede jugar el lunes por la liga local ante AC Horsens.

Benavente, Siucho y Duarte: sorpresas en la lista de convocados de la Selección Peruana

"No he salido en lista en las últimas semanas porque he tenido problemas en la pierna izquierda. Son problemas que venía sintiendo hace algún tiempo y por la cual decidí parar un tiempo. Mañana (domingo) entrenaré con normalidad y ojalá pueda estar para el lunes", dijo.

El volante de la Selección Peruana inició la transmisión en vivo por llegar a 300 mil seguidores en Instagram y al mismo tiempo para agradecer las muestras de cariño por un nuevo llamado de Ricardo Gareca. "Serán partidos muy emocionantes y difíciles, así que habrá que prepararse mucho".

De la convocatoria de algunos nombres nuevos como los de Cristian Benavente, Beto Da Silva, Roberto Siucho y Alejandro Duarte; Edison Flores indicó que "respeto la decisión del entrenador. Él sabe lo que es mejor para nosotros y a los que no fueron convocados les queda seguir trabajando para algún nuevo llamado".

► Selección Peruana: con Cristian Benavente, el equipo titular para los amistosos en Estados Unidos



► ¿Estás de acuerdo con llamado de Benavente, Da Silva, Siucho y Duarte? [OPINA]



► ¿Qué dijo Ricardo Gareca sobre convocatoria de Roberto Siucho, Alejandro Duarte y Beto Da Silva?



► Selección Peruana: todos los partidos de Cristian Benavente con Ricardo Gareca

NO DEJES DE VER ESTE VIDEO



Roberto Siucho agradeció al cuerpo técnico y compañeros de la 'U' por su convocatoria