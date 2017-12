No pudo estar presente, pero encomendó la misión de ayudar a quien más lo necesita. Raúl Ruidíaz pasará fiestas en México, pero no se olvidó de los niños que alguna vez, como él, no tienen los recursos para tener un regalo por fiestas. Es por ello que 'La Pulga' a través de sus familiares regaló alegrías a los niños que más lo necesitan.

La madre del delantero de la Selección Peruana encabezó la misión de repartir juguetes en las San Juan de Miraflores y lo hizo a manos llenas. 'La Pulga' mandó una móvil llena de presentes y alegró a muchos niños quienes no dejaban de agradecer el gesto del atacante.

Recordemos que Raúl Ruidíaz no pudo estar presente en esta acción solidaria que cumple religiosamente desde que debutó en el fútbol profesional, porque se encuentra de pretemporada con Monarcas Morelia. Es más, este sábado disputó un amistoso de preparación contra Puebla FC.

El delantero cierra así, un año espectacular para él donde obtuvo el bicampeonato de goleo con Monarcas Morelia, además de la clasificación al Mundial Rusia 2018. Y esa alegría la compartió con niños y con sus seguidores en Instagram. Ahí agradeció públicamente a quienes lo representaron con un "excelente trabajo, familia".

En enero arranca una nueva temporada para el delantero que espera mantener el nivel para llegar en óptimas condiciones al Mundial Rusia 2018 y cumplir el sueño que, como los niños que recibieron sus regalos, tienen: jugar el torneo más importantes del mundo con la Selección Peruana.

