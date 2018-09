A lo largo de los últimos meses, Carlos Zambrano prefirió no hablar de la Selección Peruana, luego de que Ricardo Gareca lo excluyera para afrontar gran parte de las Eliminatorias y, consecuentemente, del Mundial Rusia 2018. Sin embargo, el ‘León’ rompió su silencio y confesó su deseo por volver a defender a la ‘bicolor’.

“Las expectativas es estar en la selección. No es una revancha. Los últimos seis meses no tuve continuidad. Siempre hablo con Gareca. Siempre hubo buena comunicación. Pero, por la continuidad, no me tuvo en cuenta. Siempre me dijo las cosas claras. Siempre tuvimos una buena relación”, dijo Carlos Zambrano a Movistar Deportes.

Carlos Zambrano , que es jugador de Basilea de Suiza, viajó hasta Alemania para ver de cerca el duelo de la Selección Peruana ante los teutones.

“Me gustó mucho, en lo personal. El equipo jugó muy bien. En el último minuto se tuvo mala suerte. Pero estos partidos sirven para corregir errores”, agregó Carlos Zambrano.

Sin duda alguna, el ‘León’ no tiene el camino fácil para regresar a la Selección Peruana, teniendo en cuenta la consolidación de Christian Ramos y Alberto Rodríguez. A ello se suma la ambición de Miguel Araujo, el ímpetu de Luis Abram, entre otros defensas por los que Ricardo Gareca apostó.

“Me sorprendieron todos en la defensa. Desde los más experimentado hasta los más jóvenes. Todos han respondido muy bien. Me siento contento por ello. No es fácil estar en la selección”, concluyó Carlos Zambrano.