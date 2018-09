Perú vs. Alemania: Raúl Ruidíaz intentó sorprender antes del primer minuto del partido [VIDEO]

No pasó ni un minuto del pitazo inicial del Perú vs. Alemania y Raúl Ruidíaz se hizo presente con un remate con el que trató de sorprender al arquero Marc Ter Stegen. La 'Pulga' no quiere desaprovechar la oportunidad que le dio Ricardo Gareca en el once titular.

Fue remate con la derecha desde fuera del área tras la asistencia de Miguel Trauco, el que arrancó el clásico 'uff' en las tribunas. Los hinchas de la bicolor llegaron en gran cantidad al Rhein-Neckar-Arena de Sinsheim.

Perú vs. Alemania: sigue en vivo y en directo el partido amistoso

Raúl Ruidíaz se perdió el partido ante Holanda por una lesión en el tobillo derecho. Durante los entrenamientos previos Anderson Santamaría chocó con el delantero y lo dejó fuera del primer amistoso en Amsterdam.

Esta vez la 'Pulga' volvió al equipo, al igual que Edison Flores quien quedó marginado del primer partido por una sobrecarga muscular, horas antes del encuentro.

LEE TAMBIÉN