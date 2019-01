¿Sorpresa? Jairo Concha no arrancará ante Argentina en el Sudamericano Sub 20

Perú vs. Ecuador no contará con la presencia, desde el arranque, de Jairo Concha , quien fuera señalado como una de las principales figuras del elenco de Daniel Ahmed para este Sudamericano Sub 20.

Su lugar en el campo de juego será tomado por Martín Távara, jugador de Sporting Cristal que demostró su gran pegada de zurda a lo largo del certamen que se realiza en Chile.

La mejor hinchada del mundo llegó Talca para alentar a Perú en el choque decisivo ante Argentina [FOTOS]



La ausencia de Jairo Concha entre los participantes iniciales del Perú vs. Ecuador no será la única sorpresa en la oncena del estratega argentino para afrontar este trascendental duelo de la blanquirroja.

Franco Medina tomará el lugar del capitán Renato Rojas, mientras que Marco Saravia reemplazará Brayan Velarde en el once inicial de Daniel Ahmed.

La banda de capitán la tendrá Jesús Pretell para este enfrentamiento vital de la bicolor contra los albicelestes. El jugador fue uno de los más regulares de la Selección Peruana en el Sudamericano Sub 20.