La mejor hinchada del mundo llegó Talca para alentar a Perú en el choque decisivo ante Argentina [FOTOS]

Llegó la ‘Mejor hinchada del mundo’ a Talca, en el momento preciso. Perú necesita del aliento de sus fanáticos para sumar una victoria ante Argentina por el Sudamericano Sub 20. De hecho, el cuadro de Daniel Ahmed se juega la clasificación al hexagonal final del certamen.

Con la esperanza de siempre, un grupo de hinchas abordaron un bus y llegaron hasta Talca para alentar a la Selección Peruana en el choque decisivo que afrontará ante Argentina en el estadio Fiscal.

No hay duda, los hinchas de la Selección Peruana confían en una victoria de la Sub 20 de Daniel Ahmed ante Argentina, luego de los malos resultados que sacó la bicolor en los dos últimos cotejos por el Sudamericano Sub 20.

Si pasamos, ¿todo bien con Daniel Ahmed?, la columna del Editor

HOY, Perú vs. Argentina EN VIVO y EN DIRECTO por el Sudamericano Sub 20 en Talca | Grupo B

Con Marcos López a la cabeza, la Selección Peruana saldrá con el cuchillo entre los dientes para sumar su segunda victoria en el Sudamericano Sub 20 (le ganó a Uruguay en el debut).

El Perú vs. Argentina será transmitido en Latina y Movistar Deportes. Mientras tanto, Depor.com te mostrará las alineaciones confirmadas, el minuto a minuto, goles e incidencias.