Si pasamos, ¿todo bien con Daniel Ahmed?, la columna del Editor 

Un triunfo ante Argentina nos mete al hexagonal. ¿Por ahí debe pasar y a eso limitarse el ‘análisis’ de lo que hizo hasta hoy nuestra Sub 20 ? Yo no lo creo.

Perú ha jugado mal sus tres partidos. Sí, los tres (ante Ecuador, mejoramos solo un poco). Decirlo no está mal, entiéndanlo por favor. Así los ‘filósofos’ y ‘científicos’ se pongan a llorar y escriban para ganar ‘likes’. Los peruanos queremos que Perú gane, siempre. Pero jugando de esta forma, es muy difícil o imposible.

No tenemos ideas claras. O tal vez nuestros jugadores no las captan, todavía. Eso solo lo sabe Daniel Ahmed. Pero el entrenador también debe aceptar que su equipo no ha funcionado como tal. Ojo, contó con tiempo de chamba y le dieron lo que pidió.

Algunos jugadores son interesantes y a esos hay que repotenciar. Como el estado físico y las actuaciones de Mora y Pretell (hasta ahora). Se pueden corregir cosas, no es ‘pecado’ decirlo. Por favor, entiéndanlo. ¡A ganar! Bendiciones.

HOY, Perú vs. Argentina EN VIVO y EN DIRECTO por el Sudamericano Sub 20 en Talca | Grupo B

La Federación Peruana de Fútbol se pronunció sobre continuidad de Daniel Ahmed