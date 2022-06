Para Qatar 2022, la FIFA decidió que un boleto mundialista se definiría en un repechaje internacional, entre un país de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) y otro de la Confederación Asiática de Fútbol (AFC, por sus siglas en inglés). El representante sudamericano será la selección peruana y buscará su pase al Mundial ante Australia, que venció en la repesca de Asia a Emiratos Árabes Unidos.

No será la primera vez que el combinado rojiblanco se mida con un seleccionado de la Confederación Asiática. Ya lo ha hecho en dieciocho oportunidades, considerando partidos oficiales, no oficiales y amistosos. ¿Los resultados? La bicolor ha obtenido un total de once triunfos, cinco empates y dos derrotas.

Australia

Pese a ser un país ubicado en el continente de Oceanía, la selección de Australia juega las Eliminatorias en la Confederación Asiática de Fútbol desde el 2006. ¿Por qué se cambió? En el proceso clasificatorio de Oceanía para Corea-Japón 2002, los ‘socceroos’ habían goleado 31 - 0 a Samoa Americana y durante las demás fechas no pasaron apuros. Al final, se ganaron el boleto al repechaje.

Se midieron, entonces, con Uruguay y los charrúas los derrotaron por 3-0. Los australianos se quedaron sin Mundial y se dieron cuenta de que tenían que salir de la Confederación de Fútbol de Oceanía (OFC) para mejorar su nivel. Por eso, se fueron a la AFC.

Australia, ya estando en Asia, se enfrentó a Perú en Rusia 2018, en la fase de grupos. Los ‘canguros’ no pudieron con el combinado rojiblanco y cayeron 2-0. Los goles peruanos fueron de André Carrillo y Paolo Guerrero. Cuatro años después, ambas selecciones se volverán a enfrentar, por segunda vez en la historia, para el repechaje a Qatar 2022.

Victorias Derrotas Empates Resultados de Perú ante Australia 1 -

Japón

Japón es el país de Asia que más veces jugó contra Perú. La primera fue un 28 de julio de 1967, día de las Fiestas Patrias, cuando el equipo B del cuadro inca venció 1-0 a los nipones, con el tanto de Carlos González Pajuelo. Días después se disputó otro encuentro entre ambas selecciones, y en esa oportunidad igualaron sin goles. La FIFA no considera estos partidos como amistosos.

Los que la máxima organización de fútbol sí considera en sus registros son los cotejos que vinieron después. En 1999, Perú participó en la Copa Kirin, un torneo amistoso organizado por el país del sol naciente. La bicolor, en aquella oportunidad, empató 0-0 con los locales, y compartió el título del torneo junto a Bélgica, al igualar en puntos y en diferencia de goles.

Tuvieron que pasar tres semanas para que Japón y Perú se vuelvan a ver las caras; esta vez en la Copa América de Paraguay 1999. Chocaron en la fase de grupos y allí el cuadro sudamericano se impuso por 3-2.

Años después, en 2007, los dos seleccionados se reencontraron en un amistoso internacional, cuando Julio César Uribe era técnico de los incas. Perú se preparaba para la Copa América de Venezuela 2007 y, para este partido de preparación, no iba a contar con sus figuras Jefferson Farfán, Paolo Guerrero y Claudio Pizarro. El duelo se llevó a cabo en el estadio Nissan, de Yokohama, y el resultado final fue una derrota peruana de 2-0, la única que ha sufrido el país andino ante Japón.

La bicolor también estuvo presente en dos ediciones más de la Copa Kirin: en 2005 batió a los japoneses por la mínima diferencia (1-0) y ganó el título junto a Emiratos Árabes Unidos; y en 2011, la selección nacional empató con los nipones 0-0. En ese último año, el campeonato tuvo a tres ganadores: Perú, Japón y República Checa.

Victorias Derrotas Empates Resultados de Perú ante Japón 3 1 3

China

La selección peruana había clasificado a la Copa del Mundo de Argentina 1978 y en su grupo le había tocado junto a Irán. Entonces, la bicolor buscó pactar un duelo amistoso con un país asiático a modo de preparación y encontró a China. El cotejo se jugó en el Estadio Nacional de Lima, un par de meses antes de la cita mundialista, y el combinado patrio se pudo llevar la victoria por 2-1 con goles de Roberto Mosquera y Percy Rojas.

La segunda vez que Perú se midió con China fue en la Copa Nehru 1986, que organizaba la India. Perú había sido invitado y viajó en su mayoría con juveniles (menores de 19), pero también reforzó el equipo con algunos mayores como Franco Navarro que entonces tenía 24 años, según reporta el medio De Chalaca. Este medio también indica que los chinos habían acudido con casi toda su selección principal, y terminaron ganando el duelo a la bicolor por 3-1.

Victorias Derrotas Empates Resultados de Perú ante China 1 1 -

Irán

Perú e Irán clasificaron al Mundial de Argentina 1978 y habían caído en el mismo grupo. En su debut, la rojiblanca había vencido a Escocia y luego había empatado con Países Bajos, la potente ‘naranja mecánica’, por lo que la selección llegaba con buenos resultados para el partido contra Irán.

El duelo, entonces, se jugó en el estadio Mario Alberto Kempes (conocido antes como Estadio de Córdoba) y Perú tuvo un buen desempeño, pues ganó goleando a su rival 4-1. José ‘El Patrón’ Velásquez abrió el marcador y luego hubo un triplete del ‘Nene’ Teófilo Cubillas (dos penales). Este triunfo le permitió al equipo inca terminar primero en su grupo. Fue la única vez que ambos países se enfrentaron.

Victorias Derrotas Empates Resultados de Perú ante Irán 1 - -

India

El primer y único duelo entre India y Perú ocurrió en la Copa Nehru 1986, organizada por el mencionado país asiático. Tras caer contra China, el seleccionado rojiblanco se enfrentó a los locales y consiguió una victoria por 1-0, con gol de Franco Navarro. En dicho torneo, el equipo nacional había acudido con juveniles, en su mayoría, y con algunos jugadores mayores.

Victorias Derrotas Empates Resultados de Perú ante India 1 -

Emiratos Árabes Unidos

En la Copa Kirin del 2005, Japón no solamente invitó a Perú, también a Emiratos Árabes Unidos. Ese mes de mayo, la bicolor y la escuadra emiratí se vieron las caras por primera vez en una cancha de fútbol. El cotejo se llevó a cabo en el Estadio Toyota y quedó igualado sin goles. EAU pudo haber jugado con la bicolor, otra vez, en el repechaje internacional a Qatar 2022, pero cayó ante Australia en la repesca de Asia.

Victorias Derrotas Empates Resultados de Perú ante EAU - - 1

Corea del Sur

En febrero de 1971, el Estadio Nacional fue sede del partido amistoso entre Perú y Corea del Sur. La selección peruana se presentó con jugadores menores de 25 años, entre ellos Teófilo Cubillas y Hugo Sotil, según registra la web especializada Transfermarkt, ambos mundialistas de México 1970. El resultado final fue favorable al equipo patrio, que goleó 4-0.

Peruanos y surcoreanos se volvieron a encontrar en el campo años después, en 2013, como parte de un amistoso internacional celebrado en Suwon. El encuentro quedo 0-0 a pesar de que la bicolor tuvo en el ataque a Paolo Guerrero y Claudio Pizarro.

Victorias Derrotas Empates Resultados de Perú ante Corea del Sur 1 - 1

Irak

En setiembre de 2014, luego del Mundial de Brasil, Perú realizó una pequeña gira de dos partidos por el medio oriente. El primer rival fue Irak, país al que la rojiblanca derrotó por 2-0. Los goles fueron de Alexander Callens y Carlos Zambrano. El duelo se disputó en el estadio Maktoum Bin Rashid de Dubái. Por aquella época el entrenador de la selección nacional era Pablo Bengoechea.

Victorias Derrotas Empates Resultados de Perú ante Irak 1 - -

Qatar

Cinco días después del partido contra Irak, el equipo peruano se enfrentó a su similar de Qatar. Otra vez, la rojiblanca impuso su juego y se llevó la victoria por 2-0, con los tantos de Alexander Callens y Paolo Guerrero, ambos en los últimos diez minutos del partido.

Victorias Derrotas Empates Resultados de Perú ante Qatar 1 - -

Arabia Saudita

Perú y Arabia Saudita solo han chocado en una ocasión. Sucedió en junio de 2018, previo a la Copa del Mundo de Rusia. Fue un amistoso internacional que se realizó en el estadio Kybunpark, en Suiza, y en el que la bicolor obtuvo el triunfo por 3-0, con gol de André Carrillo y un doblete de Paolo Guerrero.

En ese partido, el ‘Depredador’ volvió a vestir la camiseta rojiblanca luego de que el Tribunal Federal de Suiza suspendiera, de manera provisional, la medida del TAS que prohibía jugar a Guerrero durante 14 meses. Así, el goleador nacional pudo estar presente en Rusia 2018.

Victorias Derrotas Empates Resultados de Perú ante Arabia Saudita 1 - -

Perú, entonces, tiene un historial positivo contra selecciones de Asia. Y a Australia ya le ha ganado en un mundial. El equipo sigue concentrado trabajando en Barcelona, España, para luego viajar a la ciudad qatarí de Rayán y allí disputar el repechaje decisivo ante los ‘socceroos’, en busca del pase a Qatar 2022.

Partidos contra selecciones de Asia

País Resultado País Detalle 1) Perú 1 - 0 Japón Partido amistoso no considerado por la FIFA de 1967 2) Perú 0 - 0 Japón Partido amistoso no considerado por la FIFA de 1967 3) Perú 4 - 0 Corea del Sur Amistoso de 1971 4) Perú 2 - 1 China Amistoso Internacional 1978 5) Perú 4 - 1 Irán Mundial Argentina 1978 6) China 3 - 1 Perú Amistoso en Copa Nehru 1986 7) India 0 - 1 Perú Amistoso en Copa Nehru 1986 8) Japón 0 - 0 Perú Partido amistoso de la Copa Kirin de 1999 9) Perú 3 - 2 Japón Copa América 1999 10) Japón 0 - 1 Perú Partido amistoso de la Copa Kirin de 2005 11) Emiratos Árabes Unidos 0 - 0 Perú Partido amistoso de la Copa Kirin de 2005 12) Japón 2 - 0 Perú Amistoso internacional 2007 13) Japón 0 - 0 Perú Partido amistoso de la Copa Kirin de 2011 14) Corea del Sur 0 - 0 Perú Amistoso Internacional 2013 15) Irak 0 - 2 Perú Amistoso Internacional 2014 16) Qatar 0 - 2 Perú Amistoso Internacional 2014 17) Arabia Saudita 0 - 3 Perú Amistoso Internacional 2018 18) Australia 0 - 2 Perú Mundial de Rusia 2018

