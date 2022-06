La Selección Peruana cayó en la tanda de penales ante Australia y perdió el boleto al Mundial Qatar 2022. Tras ello, Graham Arnold, actual entrenador del combinado oceánico, tomó la palabra en rueda de prensa e hizo un análisis de lo que fue el duelo ante la ‘Bicolor’, destacando lo logrado por sus jugadores en el Estadio Ahmad Bin Ali.

“Es una de las principales hazañas del fútbol australiano”, fueron las palabras del técnico australiano, quien luego agradeció el apoyo de su familia. “Ellos entienden lo que significa esto. Esto es por mi familia y, principalmente, por mi hermano, quien me apoyó cuando mi padre falleció a temprana edad. También va para mi esposa”.

Asimismo, Graham Arnold destacó la decisión del cambio de arquero en la etapa final de los suplementarios, calificando a Mathew Redywane como un futbolista “fantástico” y “muy bueno” en atajar penales. Cabe recordar que Australia disputará su sexta Copa del Mundo y se sumará al Grupo D, donde también se encuentran las selecciones de Francia, Dinamarca y Túnez.

La palabra de Ricardo Gareca

“Son sensaciones difíciles de expresar. Teníamos expectativas de poder llegar. Estuvimos cerca pero lamentablemente no se dio. Fue un partido muy trabado, de mucha marca y pocas ocasiones de gol. No queríamos llegar a tanda de penales. Los muchachos dejaron todo. La decepción es lógica por haber quedado fuera de un Mundial”, fueron las primeras palabras del estratega en rueda de prensa.

Y añadió: “Estos momentos lo único que nos embarga es el dolor. La amargura de no poder acceder. Estábamos bien, trabajamos bien, pero no se nos dio el partido. No estuvimos fino en nuestro juego, por un trabajo táctico que hizo el rival. Los muchachos respondieron físicamente, pese a todo. Perú mostró su mejor versión en los suplementarios. Cuando lleguemos a Lima será momento de replantear muchas cosas. Tengo el partido en la cabeza que me da vueltas. Es momento de estar tranquilos”.

El estratega argentino también fue consultado sobre su continuidad en el banquillo blanquirrojo. No obstante, señaló que no es el momento indicado para tocar el tema. “No es tiempo de hablar sobre eso. Solo les puedo manifestar mi dolor, el dolor de los muchachos. Este tiempo de decisiones tienen que ser analizados y tratados de manera tranquila”, finalizó.





