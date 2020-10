Simple, compacto y directo como fue como jugador. El comentarista y periodista argentino, Diego Latorre, hizo un análisis exhaustivo de todo el encuentro entre Perú y Brasil por Eliminatorias Qatar 2022, en el que la ‘Blanquirroja’ terminó perdiendo con decisiones polémicas de la terna arbitral.

A pesar de la derrota de Perú ante un Brasil que no demostró pasarlo por encima como se esperaba en la previa, por lo menos hasta la polémica del penal en la que Neymar puso el 3-2, la ‘Blanquirroja’ peleó cada jugada ante la ‘Canarinha’ y logró ponerse dos veces arriba en el marcador.

Los dirigidos por Gareca demostraron que ya no son el ‘patito’ feo de las Eliminatorias y que será un hueso duro de roer para las difíciles selecciones sudamericanas, lo que dejó demostrando ante Brasil.

Diego Latorre, reconocido comentarista argentino, analizó el partido de Perú minuto a minuto y dejó un mensaje que da cuenta lo que demostró Perú durante todo el partido en el Estadio Nacional de Lima.

“No se me ocurre un mejor partido de Perú contra Brasil. Penalizado por algún error arbitral, algún error propio y por un grandioso Neymar”, reconoció Latorre, resaltando el gol para el 2-2, el penal del 3-2 y el ‘Hat-Trick' del astro brasileño.

Tapia terminó molesto

En una entrevista posterior al encuentro, Renato Tapia aprovechó para demostrar su incomodidad con el arbitraje chileno Julio Bascuñán, quien cobró un polémico penal a favor de Brasil y pasó por alto una dudosa posición adelantada en el cuadro que dirige Tite.

“Duele muchísimo por la entrega que hizo el equipo. Lo que me parece raro es que en todas nuestras jugadas usó el VAR y con ellos no. No entiendo su criterio. No sé si sabrá las reglas”, sostuvo el volante de la ‘Bicolor’.