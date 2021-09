La Selección Peruana partió esta tarde hacia el aeropuerto internacional Jorge Chávez, para viajar rumbo a Recife, ciudad en la que se disputará el choque contra Brasil, por la décima fecha de las Eliminatorias a Qatar 2022. El elenco de Ricardo Gareca tuvo un último entrenamiento antes de partir.

El vuelo que llevará a la ‘bicolor’ partirá esta tarde, pero a su llegada el equipo solo descansará, ya que el miércoles 8 retomarán los trabajos en el Club Sport Recife. Este está previsto para las 5:00 p.m. (hora de Brasil), mientras que el segundo entrenamiento se realizará el día del partido, pero por la mañana.

Tras el duelo contra la ‘Canarinha’ y las respectivas declaraciones, el combinado nacional retornará para así alistarse y dirigirse hacia el aeropuerto. La hora de partida del avión rumbo a Lima es a las 2:30 a.m. del día viernes 10 de setiembre.

Brasil vs. Perú se juega en Recife

Tras el vergonzoso episodio generado en el Brasil vs. Argentina por Eliminatorias, diversas dudas comenzaron a rondar en la Selección, siendo una de ellas el posible cambio de sede del partido entre la escuadra bicolor y la ‘Canarinha’. Sobre ello, Antonio García Pye, gerente de selecciones, se encargó de aclarar el panorama.

“Estamos en permanente comunicación con la CBF y no debería haber ningún inconveniente. Hasta el momento no hay ninguna variación con respecto al partido ante Brasil. En mi opinión, o se jugaba en Recife o se suspendía el partido Brasil vs. Perú, porque a nivel logístico y por todas las coordinaciones previas no hubiera sido posible improvisar otra sede. Hubiera sido ilógico”, sostuvo en diálogo con RPP.

Por otro lado, en la Selección Peruana restaron importancia a las prohibiciones que existen en el país carioca con relación al partido, ya que el plantel de Ricardo Gareca estaría excepto de dichas medidas: “Sí se hizo la gestión para que los que vuelvan de Brasil no tengan que hacer cuarentena. Pero, además de eso, ya hace dos días se dejó de exigir cuarentena en esos casos. No hay problema por ese lado”.





