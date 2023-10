Perú y Chile se verán las caras este jueves en el estadio Monumental de Colo Colo, por la tercera jornada de las Eliminatorias al Mundial de Canadá, Estados Unidos y México 2026. Ambos elencos solo sumaron un punto en la última fecha doble, por lo que buscarán su primer triunfo, para escalar en la tabla de posiciones. No obstante, será uno de los partidos más complicados, no solo por el nivel con el que llegan las delegaciones, también la presión que hay sobre ambos. Así lo ve Eduardo Berizzo, técnico de ‘La Roja’, quien dio a conocer su visión de lo que será este compromiso.

“Debemos hacer, por ejemplo, lo que hicimos ante Colombia. No permitir contragolpes, ataques organizados del rival [Perú], que juega bien y lleva tiempo jugando junto. Nos exigirá una muy buena actuación el jueves”, señaló el estratega argentino, quien no dudó también en elogiar el estilo y trayectoria que posee la ‘bicolor’, al ser uno de los rivales directos con los que peleará un cupo al próximo Mundial.

En ese sentido, precisó que el elenco de Juan Reynoso “juega mucho tiempo de la misma manera, asocian muy bien. Estamos preparados para ver qué equipo presenta; son muy buenos técnicamente”. Cabe agregar que en el último cotejo que ambas selecciones tuvieron, la ‘blanquirroja’ se quedó con el triunfo por 2-0, en el duelo por las Eliminatorias pasadas. Por ello, existe gran presión por lo que representará este encuentro para ambos equipos.

“La presión está añadida a los partidos clasificatorios. Hay una gran presión concentrada en poco tiempo. El partido del jueves en casa nos exige una muy buena actuación que conlleve una victoria y eso es lo que buscaremos”, añadió el DT. Eso sí, una de las preguntas que no quedó fuera fue el presente del guardameta Claudio Bravo, quien nuevamente no fue incluido en la nómina final. Al respecto, señaló que “de cara al futuro, no sé si Bravo va a volver”.

Presente de Perú y Chile

La Selección Peruana suma un punto en la tabla de posiciones de las Eliminatorias, tras empatar sin goles frente a Paraguay y caer por 1-0 ante Brasil. Con estos números, Reynoso deberá plantear esquemas de juego efectivos que le permita ganar tres puntos cruciales, para acomodarse mejor (va en séptimo puesto). Sin embargo, Chile es un rival directo, que también registra un punto en la tabla, aunque con tres goles en contra, luego de que Uruguay ganara 3-1 en Montevideo.

Dicho resultado ubica a ‘La Roja’ en el octavo puesto, aunque igual con un punto, por lo que buscará el triunfo a toda costa en casa frente al elenco ‘incaico’. Un detalle a señalar es que, al menos, el plantel de Eduardo Berizzo sumó un gol para el descuento frente a los ‘charrúas’, mientras que en la escuadra nacional -por ahora- no se marcó ningún tanto en los duelos de la primera fecha doble. Sin duda, una de las tareas pendientes por parte del comando técnico del ‘Ajedrecista’.





