La Selección Peruana vuelve a la actividad en las Eliminatorias Qatar 2022 en la fecha triple de octubre y el primer partido será nada menos que ante Chile, en una nueva edición del ‘Clásico del Pacífico’. El entrenador Ricardo Gareca todavía no define su once y tiene una duda de usar a Paolo Guerrero o Gianluca Lapadula en el ataque, situación que el experimentado Wilmer Aguirre analizó para el duelo en el Estadio Nacional.

El actual delantero de Alianza Lima, que supo defender a la Blanquirroja en los procesos clasificatorios del 2010 y 2014, primero se refirió al rival de turno. “Será un partido muy duro por toda la rivalidad que existe, pero tengo la plena seguridad que el triunfo se quedará en casa”, explicó en ‘Las Voces del Fútbol’.

Luego, teniendo en cuenta su experiencia y conocimiento en las posiciones ofensivas, comentó su preferencia para el puesto de ‘9′ en el Perú vs. Chile. “Personalmente, prefiero que Paolo Guerrero juegue de titular. Ya sabe lo que es un clásico y ojalá pueda hacer un gol”, resaltó Wilmer Aguirre.

No obstante, no descartó a la otra opción que maneja Ricardo Gareca para el ataque. “Gianluca Lapadula también es muy bueno, es crack, los dos lo son”, agregó el jugador de Alianza Lima. De acuerdo a los últimos entrenamientos, el deseo de Aguirre podría confirmarse. En el once que ha ido planteando el ‘Tigre’ con miras al juego ante Chile, Paolo Guerrero aparece como referente de área, mientras que Gianluca Lapadula tendrá que esperar su oportunidad en el banquillo.

¿Cuántos goles tienen Guerrero y Lapadula en estas Eliminatorias?

Hasta ahora, Paolo Guerrero y Gianluca Lapadula no han logrado celebrar en las Eliminatorias Qatar 2022. El ‘Depredador’ ha jugado cuatro partidos y no pudo inflar las redes, mientras que el ‘Bambino’ tuvo seis apariciones en total, tampoco sin la oportunidad de anotar. Ante Chile, buscarán hacer su estreno goleador.





