Renato Tapia no solo habla bien dentro de la cancha con su juego, sino también deja siempre buenos mensajes cuando le dan micrófono. Y una señal de confianza dio recientemente el mediocampista de la Selección Peruana, pensando en la próxima cita mundialista.

El volante se refirió sobre las opciones de la ‘Blanquirroja’ para la clasificación al Mundial Qatar 2022, en una entrevista para la FIFA, y dejó en claro que no duda de que la ‘Bicolor’ diga presente en la cita. Tapia considera que el hecho de mantener la mayor parte del grupo de la campaña anterior es clave.

“Vamos a clasificar, yo lo sé. Estoy completamente seguro, lo digo de corazón, igual que lo dije en el primer partido de las anteriores Eliminatorias. Con el esfuerzo y la dedicación de todos lo vamos a lograr”, indicó Renato Tapia, habitual convocado a la Selección Peruana.

“Por merecimientos de los últimos 4 años deberíamos ir al Mundial, pero ya sabemos que esto no funciona así. El tener los mismos jugadores que en la anterior Eliminatoria es un plus. Creo que vamos a mejorar muchísimo y apuntamos a no estar en el repechaje y llegar entre los cuatro primeros”, añadió el deportista de 25 años.

Eso sí, Tapia no se animó a mencionar qué selecciones no clasificarían e insistió en la presencia de Perú. “No te podría decir ‘no van a clasificar’. Así que no sabría decir quiénes serán las 5 primeras, contando con el repechaje. Lo único que te puedo garantizar es que Perú va seguro”, reveló.

Ya pensando en los próximos desafíos de la selección peruana, Renato Tapia advirtió de su peligrosidad. “Chile tiene muchísimos años estando en la élite y ya nos demostraron en las Eliminatorias pasadas que son un rival complicado. La clave está en salir y luchar de igual a igual. Y Argentina tiene mucha gente nueva, pero con mucha calidad y a la que no le pesa la camiseta”, indicó.





