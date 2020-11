Reinaldo Rueda no deja nada al azar para el Perú vs. Chile . El entrenador de ‘La Roja’ ya analiza al rival de turno e, incluso, a los elementos individuales que tendrá a su disposición Ricardo Gareca para una nueva edición del ‘Clásico del Pacífico’, con Gianluca Lapadula como principal objeto de estudio en un duelo válido por la fecha 3 de las Eliminatorias a Qatar 2022.

“El profesor Ricardo Gareca hizo excelente trabajo y por eso fueron al Mundial. Los partidos que jugaron en ese torneo, fortalecieron su experiencia y lo demostraron en la Copa América con un equipo muy fuerte. Seguro tienen variantes en cuanto a la formación. El nuevo jugador repatriado (Gianluca Lapadula) que va a tener, tiene una bondad increíble para sumarse con esas características que maneja su juego”, sostuvo el entrenador en conferencia de prensa.

Reinaldo Rueda también considera que la Selección Peruana no tendrá tanta presión en el Perú vs. Chile, debido a la ausencia de público en el estadio, a causa de la pandemia por coronavirus, aunque no siente que será un factor determinante en el resultado.

“La tendencia que ha mostrado el fútbol es que el visitante se ha sentido muy bien por la ausencia de público local. No sé si sea ventaja o desventaja, pero será un partido de igual a igual. Perú ha tenido la fortuna de ser muy eficaz. Estuvieron muy precisos en los goles y marcaron diferencia en los duelos”, agregó el técnico cafetero, que se encuentra obligado a sumar en el Estadio Nacional de Santiago.

Por otro lado, el entrenador de ‘La Roja’ reconoció que la FPF está realizando un gran trabajo tras la paralización de las actividades por la COVID-19 y se mostró asombrado por una de las propuestas que se realizaron desde Perú antes del inicio de las Eliminatorias sudamericanas.

“Estamos viviendo momentos diferentes. Ellos se adelantaron a todo este tema que se detallo en CONMEBOL con la pandemia. Con mucha propiedad, propusieron que se juegue con futbolistas del torneo local y eso demuestra que tienen un trabajo con una convicción por la continuidad del mismo”, acotó el experimentado director técnico. Chile sale con todo ante la Selección Peruana.

Toda la previa del partido entre la selección peruana y Chile por las Eliminatorias.