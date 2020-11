Alzó su voz de protesta en la previa del Perú vs. Chile . Reinaldo Rueda expresó su malestar con Inter de Milán por la reciente molestia que sintió Alexis Sánchez en las prácticas de ‘La Roja’, el mismo que puso en riesgo su presencia en una nueva edición del ‘Clásico del Pacífico’, válido por la jornada 3 de las Eliminatorias a Qatar 2022.

“Los jugadores de Chile, por su selección se hacen matar. Han estado, algunos, en una situación extrema, pero quisieron estar acá. Ojalá, así como los respetamos a ellos (Inter), ellos nos respetaran a nosotros, a nuestro cuerpo médico. Ojalá nos hubieran hecho caso y hubieran cuidado a Alexis Sánchez, como lo hacemos nosotros. No es sólo una dirección, nos debemos respetar unilateralmente”, sostuvo el estratega en conferencia de prensa.

Reinaldo Rueda también destacó que el atacante tendrá una nueva práctica esta tarde y, tras la evaluación médica, se decidirá si podrá ser incluido o no para el Perú vs. Chile que se disputará, este viernes, en el estadio Nacional de Santiago.

“Cada partido da puntos vitales que, al final, suman. Sin autoengañarnos, hicimos dos muy buenos juegos, pero no fue suficiente”, agregó el experimentado estratega del combinado, que necesita de los tres puntos en condición de local.

Rueda tiene mucha presión en este Perú vs. Chile

Perú vs. Chile se verán las caras en una nueva edición del ‘Clásico del Pacífico’ y Reinaldo Rueda tendrá una verdadera prueba de fuego ante un equipo que lo hizo sufrir en las últimas jornadas en las que midieron fuerzas. En esta ocasión, incluso el presidente de la ANFP se refirió al tema, dejando en claro que el técnico no puede negociar otro resultado que no sea el triunfo ante la escuadra bicolor.

“Tenemos que sumar. Estamos con un punto, actualmente. Un punto mezquino que tendría que haber sido más. Nosotros tenemos que ir por los seis puntos (ante Perú y Venezuela). Eso es lo ideal, lo que nos sirve, lo que nos mantiene en carrera, vigentes. Es una clasificatoria muy estrecha. Vieron a Colombia cómo juega, Paraguay, Ecuador. Tienen muy buen nivel futbolístico. La competencia va a estar muy estrecha.”, señaló Pablo Milad.





Toda la previa del partido entre la selección peruana y Chile por las Eliminatorias.