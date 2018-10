Pensando en lo que será el duelo entre Perú vs. Chile , Ricardo Gareca brindauna conferencia de prensa, desde Miami EN VIVO ONLINE VÍA Movistar Deportes. El técnico de la Selección Peruana, tras sumar su quinto entrenamiento, analizó al equipo de Reinaldo Rueda, con quien chocará el próximo viernes 12 de octubre en el Hard Rock Stadium (Miami).

Perú vs. Chile: arranca la conferencia de prensa

"Todos los muchachos llegaron con muchas ganas y bien. No hemos resuelto quien va a arrancar son decisiones que vamos a tomar el mismo día del partido"

"Chile es una selección que mantienen su importancia, tienen muy buenos jugadores y un gran entrenador con mucha experiencia. Está tratando de encontrar lo mejor para su selección. va a ser un partido muy difícil"

"Confiamos mucho en Pedro Aquino de la misma manera que en los otros muchachos. Toca resolver quién va a arrancar pero son muchachos que vienen creciendo"

"Ustedes saben la importancia que tiene Raúl Ruidíaz. Muchas veces hay muchachos que están esperando su oportunidad pero les llega. Cómo hago para explicarle a un jugador que me gusta y no lo pongo. El jugador tienen que saber que siempre son importantes. Raúl está pasando un buen momento y confiamos plenamente en él. Viene con muchas ganas y va a llegar muy bien al partido"



“Tenemos en un gran momento a todos y eso es bueno. Lo que resta es tomar decisiones. Las decisiones despertarán consenso o no. En esto del fútbol cada uno tiene sus gustos particulares. La gente desea ver jugadores pero hay que ver lo que consideramos nosotros. Ojalá que pueda haber una coincidencia entre todos pero a veces es difícil”

"Los veo muy bien a los muchachos. Hemos adquirido experiencia. Tenemos un grupo que va creciendo con partidos ante selecciones muy importantes y un Mundial encima. Esos son acontecimientos que si lo sabemos aprovechar podemos ir fortaleciendo. Pero, siempre va a ser difícil a este nivel que nos movemos".

"Sabemos que todo lo que estamos haciendo es para lograr objetivos de los importantes que se vienen. En ese aspecto estamos muy tranquilos independientemente de los resultados que se van a dar"

"Callens es un jugador que siempre está siendo observado. Conocemos todo de él. está conociendo al grupo y lo vemos con una gran predisposición. Lo vemos con mucho entusiasmo y muchas ganas. Tiene grandes posibilidades de poder ser observado y nos gustaría ver que vaya conociendo a sus compañeros dentro del campo de juego. Lo vemos muy a gusto y eso nos pone muy bien"

"Yordy Reyna siempre fue un jugador muy tenido en cuenta. Estamos muy conforme con su retorno"

"La Copa América es uno de los objetivos que está como competencia pero hay un trayecto todavía en el que se van a jugar varios partidos. Lo que queremos en forma inmediata es poder terminar bien este año. 2015 fue difícil. 2016 fue de cambios y 2017 la selección se mantuvo invicta y 2018 fue un año maravilloso con el Mundial. Buscamos terminar de la mejor manera este año. Tenemos cuatro partidos muy difíciles y que quisiéramos darle una gran alegría a la gente. Sería bueno sostenernos en ese nivel Chile está en un proceso de recambio pero no pierde el nivel"

"Si yo tengo que hablar de Colombia yo he pasado años sensacionales en mi vida y no podría responder sobre cosas por las que no tengo conocimiento"

"Vamos a ir paso a paso. Creemos que de acá a las Eliminatorias van a surgir figuras. No tenemos duda y vamos a poder contar con ellos. pero vamos a ir paso a paso viendo como de van desarrollando en sus respectivos equipos pero no tenemos dudas que van a surgir valores importantes en el fútbol peruano"

"No digo que seamos una selección madura pero me gustaría empezar a transitar ese camino de la madurez".

LA PREVIA

Ricardo Gareca – con el buzo de la Selección Peruana - buscará ganarle por primera vez a Chile. Los ‘mapochos’ llegarán al duelo con la sangre en el ojo tras quedar fuera del Mundial Rusia 2018, a pesar de superar en dos ocasiones a la ‘bicolor’.

Fiel a su estilo, Ricardo Gareca mandará un once compacto para frenar el nuevo ataque chileno, que no contará con la presencia de Alexi Sánchez, el crack del Manchester United. Sin embargo, Reinaldo Rueda tendrá activo a su pilar ofensivo, Arturo Vidal.

En las últimas horas, la Selección Peruana de Ricardo Gareca sufrió varias bajas sensibles, como la de Cristian Benavente, Luis Abram, Jefferson Farfán y Miguel Araujo. Todos ellos no estarán en el duelo amistoso ante Chile.

Pese a las dificultades, la Selección Peruana está convencida en ganarle a Chile, un rival duro al que no vence hace 5 años. Pero no será una tarea fácil, teniendo en cuenta que los ‘mapochos’ llegan entonados tras disputar amistosos internacionales.

La Selección Peruana enfrentará a Chile el próximo viernes en el Hard Rock Stadium (Miami) desde las 7:30 p.m. Ricardo Gareca intentará lavarse la cara, luego de sufrir dos derrotas en sus últimos amistosos FIFA ante Holanda y Alemania, respectivamente.