  • Juan Pablo Goicochea - 70 mil euros (Foto: ITEA Sports)
  • Anderson Villacorta - 200 mil euros| Foto: FPF
  • Cristian Carbajal - 300 mil euros (Foto: Agencias)
  • Jesús Pretell - 450 mil euros (Foto: Getty Images)
  • Pedro Díaz - 450 mil euros (Foto: Liga 1)
  • Jesús Castillo - 500 mil euros (Foto: Universitario)
  • Martín Távara - 500 mil euros (Foto: Sporting Cristal)
  • Joao Grimaldo - 500 mil euros (Foto: Getty Images)
  • Miguel Araujo - 600 mil euros (Foto: Sporting Cristal)
  • Felipe Chávez - 600 mil euros | Foto: FPF
  • Ánderson Santamaría - 700 mil euros (Foto: Liga 1)
  • Diego Romero - 700 mil euros (Foto: Banfield)
  • Luis Ramos - 750 mil euros (Foto: Getty Images)
  • Alex Valera - 800 mil euros (Foto: GEC)
  • Maxloren Castro - 850 mil euros (Sporting Cristal)
  • Renzo Garcés - 964 mil euros (Foto: FPF)
  • César Inga - 1 millón de euros (Foto: FPF)
  • Matías Lazo - 1 millón de euros (Foto: FBC Melgar)
  • Diego Enríquez - 1 millón de euros (Foto: Sporting Cristal)
  • Jairo Concha - 1.3 millones de euros (Fernando Sangama @gec)
  • Bryan Reyna - 1.5 millones de euros (Fuente: Belgrano)
  • Kenji Cabrera - 1.60 millones de euros (Foto: @whitecapsfc)
  • Erick Noriega - 2 millones de euros (Foto: Getty Images)
  • Marcos López - 2.5 millones de euros (Foto: FPF)
Con la consigna de que será un proceso transitorio para lo que será un nuevo ciclo de la , el estratega presentó su primera lista de convocados para el amistoso que tendrá frente a este próximo viernes 10 de octubre en Santiago. Haciendo a un lado a los jugadores de más jerarquía, son muchos los nombres que no superar los 30 años -de hecho solo es uno el que sobrepasa esta edad (Anderson Santamaria, 33)- por lo que los jóvenes que han respondido al llamado quizá no cuentan con una cuota de experiencia que refleje un alto valor de mercado a comparación de listas anteriores. Sin embargo, si existen los jugadores que si llegan a valer millones, de acuerdo al portal especializado Transfermarkt, y en esta galería conocerás de quienes se tratan.

Periodista egresada del Instituto San Ignacio de Loyola (ISIL). Experiencia en radio, televisión y prensa escrita; que ha permitido un desarrollo profesional en diversas áreas: coberturas in situ, transmisiones deportivas y redacciones periodísticas.

