¿Quién es el jugador más caro? Conoce los valores de mercado de los convocados a la Selección Peruana
Con la consigna de que será un proceso transitorio para lo que será un nuevo ciclo de la Selección Peruana, el estratega Manuel Barreto presentó su primera lista de convocados para el amistoso que tendrá frente a Chile este próximo viernes 10 de octubre en Santiago. Haciendo a un lado a los jugadores de más jerarquía, son muchos los nombres que no superar los 30 años -de hecho solo es uno el que sobrepasa esta edad (Anderson Santamaria, 33)- por lo que los jóvenes que han respondido al llamado quizá no cuentan con una cuota de experiencia que refleje un alto valor de mercado a comparación de listas anteriores. Sin embargo, si existen los jugadores que si llegan a valer millones, de acuerdo al portal especializado Transfermarkt, y en esta galería conocerás de quienes se tratan.
Periodista egresada del Instituto San Ignacio de Loyola (ISIL). Experiencia en radio, televisión y prensa escrita; que ha permitido un desarrollo profesional en diversas áreas: coberturas in situ, transmisiones deportivas y redacciones periodísticas.