Vamos con la información. Perú vs. Chile se enfrentan este viernes 10 de octubre, en amistoso internacional con motivo de la fecha FIFA. En esta nota conocerás todos los detalles del compromiso a disputarse en el Estadio Bicentenario de la Florida, en Santiago, donde ambas selecciones probarán nuevos jugadores de cara a la próxima competencia oficial, el inicio de las Eliminatorias 2030. Atento a todos los detalles para que puedas disfrutar de este enfrentamiento desde la comodidad de tu casa.

Perú, tras quedar fuera de la pelea por el Repechaje rumbo al Mundial 2026, afrontará esta primera prueba con un nuevo entrenador: Manuel Barreto fue el elegido de manera interina para reemplazar a Óscar Ibáñez, quien fue el DT que culminó el proceso eliminatorio. Eso sí, en la interna de la FPF siguen trabajando para anunciar al técnico que dirigirá en el inicio de las Eliminatorias al Mundial 2030.

La primera lista de Barreto trajo novedades en su lista, como el llamado de figuras jóvenes como Felipe Chávez (Bayern Múnich II) y Juan Pablo Goicochea (Platense). De los habituales convocados del exterior solo fueron considerados esta vez Marcos López (Copenhague), Erick Noriega (Gremio) y Luis Ramos (América de Cali). De los 25 citados, 10 juegan en la Liga 1, que es la base de esta nómina.

En cuanto a Chile, también cambió de entrenador: tras la salida de Ricardo Gareca por malos resultados, Nicolás Córdova asumió en la última fecha doble de las Eliminatorias 2026. Este partido el entrenador de la ‘Roja’ será su asistente Sebastián Miranda, debido a que Córdova viene dirigiendo a la Selección Chilena Sub-20 en el Mundial de la categoría, que de disputa en tierras chilenas.

Con respecto a su convocatoria, hay una polémica con los citados que juegan en la Universidad de Chile, semifinalista de la Copa Sudamericana: Lucas Assadi, Javier Altamirano y Fabián Hormazábal. Sucede que el cuadro chileno afronta doble competencia, y no contar con tres de sus principales figuras complica los planes de su DT Gustavo Álvarez por el corto tiempo de entrenamiento y para evitar posibles lesiones. De todos modos, hasta el momento continúan en la lista de convocados.

¿A qué hora juegan Perú vs. Chile?

Perú vs. Chile está programado para este viernes 10 de octubre desde las 6:00 p.m., según el horario de Perú, Ecuador y Colombia. En Chile, Argentina, Uruguay, Brasil y Paraguay, por su parte, el duelo comenzará a las 8:00 p.m.; mientras que en Venezuela y Bolivia a las 7:00 p.m.; en México a las 5:00 p.m.; y en España a la 1:00 a.m. del sábado 11.

¿En qué canales ver Perú vs. Chile?

Perú vs. Chile se disputará en el Estadio Bicentenario de la Florida en Santiago, con la transmisión de Movistar Deportes. Asimismo, podrás seguir todos los detalles de este compromiso en vivo mediante la plataforma de streaming de Movistar TV App o DGo. Asimismo, recuerda que podrás seguir el minuto a minuto del encuentro a través de la página web de Depor.

¿En dónde se jugará Perú vs. Chile?

TE PUEDE INTERESAR