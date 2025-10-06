Los rumores sobre una posible desconvocatoria de Alex Valera encendieron las alarmas en la previa del amistoso entre Perú y Chile. El delantero de Universitario de Deportes generó preocupación tras no entrenar con normalidad en los últimos días, lo que desató versiones sobre un eventual reemplazo. Ante ello, Manuel Barreto, técnico interino de la Selección Peruana, salió al frente para aclarar la situación del atacante y confirmar cuál será su papel durante esta fecha FIFA. Las declaraciones del entrenador fueron directas, buscando poner fin a las especulaciones.
En conferencia de prensa desde la Videna, Manuel Barreto explicó que Alex Valera arrastra una molestia, aunque descartó una lesión grave. “A Alex se le han hecho los estudios, tiene él una molestia, no hay una lesión clara. Tiene todo el compromiso de estar acá, va a continuar con nosotros, lo vamos a cuidar”, detalló el estratega nacional. Con esas palabras, el DT cerró cualquier duda sobre una posible salida del jugador de la convocatoria.
El entrenador también precisó que la decisión final sobre su participación se tomará poco antes del amistoso frente a Chile. “Si finalmente, llegado el viernes, vemos que puede tener minutos, los tendrá. Si vemos que no, pues no lo vamos a arriesgar”, agregó, dejando claro que el objetivo principal es preservar la salud del futbolista sin comprometer su proceso de recuperación.
De esta manera, Alex Valera concentrará con la Selección Peruana y bajo supervisión del comando técnico liderado por Barreto. El delantero crema y actualmente uno de los goleadores en la Liga 1, se mantiene enfocado en poder aportar si las condiciones lo permiten. Por ahora, todo indica que su situación no pone en riesgo su continuidad en el grupo.
Nota en desarrollo
