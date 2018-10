No pudo. La Selección Peruana Sub 20 cayó 3-1 en el segundo amistosos de preparación ante Uruguay, en Montevideo. La bicolor no fue ampliamente dominada, pero dos penales inclinaron la balanza en favor de los locales.

La blanquirroja alineó con Emile Franco, José Zevallos, Brayan Valverde, Alec Deneumostier, Franco Medina, Dylan Caro, Joaquín García, Ángelo Tandazo, Martín Távara, Sebastián Gonzáles y José Bolívar.

Pablo García marcó el primer gol de Uruguay sobre la Selección Peruana Sub 20, aprovechando un disparo desde los doce pasos a los 7 minutos de iniciado el enfrentamiento.

Luego de 10 minutos, José Neris, ampliaría la ventaja de la escuadra 'charrúa' sobre los dirigidos por Daniel Ahmed. Con este resultado, cerraría la primera etapa en el estadio Centenario de Montevideo.

El atacante de Sport Boys, Sebastián Gonzáles, sería el encargado de marcar el descuento para la selección nacional tras una buena jugada colectiva de la blanquirroja que terminó por vencer el arco rival.

Sin embargo, un nuevo penal le daría la ventaja definitiva a Uruguay. Facundo Milán sería el encargado de sentenciar el partido ante la Selección Peruana Sub 20 a los 35 minutos del complemento.

La Selección Peruana Sub 20 enfrentará, en Buenos Aires, a la reserva de River Plate (este domingo) y a la del Club Atlético Boca Juniors (este martes). Con ello, cerrará una nueva gira de preparación.

