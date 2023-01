Ganar o ganar. Perú vs. Colombia se ven las caras EN VIVO y EN DIRECTO este sábado por la segunda jornada del Sudamericano Sub 20 que se realiza en el país del café, en un encuentro de pronóstico reservado debido a la urgencia que los dos equipos tienen de sumar un triunfo.

Y es que ninguno pudo debutar con una victoria en el torneo (los incaicos perdieron 3-0 con Brasil y los cafeteros empataron 1-1 con Paraguay), por lo que se juegan la clasificación a la siguiente ronda en un duelo crucial para ambos en la que la igualdad no será negocio para ninguno.

Perú vs. Colombia saben que no pueden guardarse nada para este duelo, por lo que mandarán a sus mejores elementos al granado de juego del Estadio Pascual Guerrero de Cali con la única intención de sumar los tres puntos y permanecer con vida en el Sudamericano Sub 20.

Perú vs. Colombia: ¿a qué hora y dónde ver el partido?

El choque entre la Selección Peruana Sub 20 y la de Colombia está pactado para dar inicio este sábado a las 6 y 30 de la tarde (hora peruana). Latina TV será el canal encargado de pasar el partido EN VIVO y EN DIRECTO para todo el territorio nacional. Si buscas otras opciones, DirecTV Sports también transmitirá al encuentro, así como Caracol TV.

Además de ello, Depor.com te brindará toda la información relacionada al duelo, donde encontrarás la previa, el minuto a minuto y el post partido, con las declaraciones de los protagonistas del segundo encuentro del Sudamericano Sub 20.

Perú vs. Colombia: así pagan las casas de apuestas

De acuerdo con las cuotas ofrecidas para el Perú vs. Colombia por parte de Betsson, los ‘Cafeteros’ son favoritos con un 67 % de posibilidades de llevarse la victoria, pagando una cuota de 1.44. En lo que respecta a los incaicos, la casa de apuestas online le otorga una cuota de 6.50 con un 13% de probabilidad de victoria. En el caso de empate, existe un 20% de probabilidad, pagando hasta 4.50 lo apostado.

Perú vs. Colombia: posibles alineaciones

Perú: Sebastián Amasifuén; Kluiverth Aguilar, Matías Lazo, Aron Sánchez, Sebastián Aranda; Jack Carhuallanqui, Gonzalo Aguirre, Kenji Cabrera; Catriel Cabellos, Diether Vásquez, Sebastien Pineau.

Sebastián Amasifuén; Kluiverth Aguilar, Matías Lazo, Aron Sánchez, Sebastián Aranda; Jack Carhuallanqui, Gonzalo Aguirre, Kenji Cabrera; Catriel Cabellos, Diether Vásquez, Sebastien Pineau. Colombia: Luis Marquines; Juan José Mina, Daniel Pedrozo, Julián Palacios, Édier Ocampo; Jhojan Torres, Miguel Monsalve; Daniel Luna, Óscar Cortés, Jorge Cabezas; Ricardo Caraballo.

Perú vs. Colombia: ¿dónde se juega el partido?





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.