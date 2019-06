Perú vs. Costa Rica EN VIVO: ver AQUÍ el partido ONLINE GRATIS vía Movistar Deportes

SEGUIR AMISTOSO FIFA | PERÚ VS. COSTA RICA EN VIVO ONLINE | Como parte de su preparación para la Copa América Brasil 2019 , la selección peruana se enfrentará el día de HOY EN DIRECTO a Costa Rica en un amistoso correspondiente a la fecha FIFA. El partido se disputará en el estadio Monumental de Ate, en Lima, a las 20:00 horas con transmisión vía Movistar Deportes y Latina.

El equipo dirigido por Ricardo Gareca saldrá al campo de Universitario con miras a retomar el camino triunfal, pues llega a este encuentro tras haber caído 2-0 ante El Salvador en New Jersey.

En aquel choque (también amistoso), la selección peruana no pudo demostrar su buen fútbol, por lo que ahora, frente a Costa Rica , buscará darle una nueva alegría a la hinchada nacional, que espera que el ‘equipo de todos’ llegue ‘fino’ a la Copa América Brasil 2019.

Precisamente, para el duelo con los ‘Ticos’, el ‘Tigre’ no podrá disponer de Carlos Zambrano , Yoshimar Yotún y Jefferson Farfán , quienes se encuentran lesionados. Pero sí estará Paolo Guerrero , atacante que se integró a los entrenamientos en la Videna el día lunes tras llegar a Lima.

"Somos un grupo bien unido. Este regreso a la selección es muy emotivo para mí, estoy ilusionado con hacer una buena Copa América " , sostuvo el ‘Depredador’, quien, además, no dudó en indicar que “es posible ganar” el certamen, según apunta la agencia AFP.

Paolo Guerrero se prepara para disputar en Brasil 2019 su quinta Copa América. En la edición de Argentina 2011 acabó como máximo artillero con 5 goles y tiene un total de 11 ‘pepas’ en el torneo, convirtiéndose en el jugador activo con más tantos en el certamen.

Después del duelo amistoso frente a Costa Rica , la selección peruana afrontará un nuevo reto midiéndose con Colombia (también en el estadio Monumental) este domingo a las 16:00 horas, como parte de su preparación para la ‘gran cita’ del continente.



La palabra del ‘Tigre’

Con tres bajas, el técnico argentino Ricardo Gareca apelará a un fútbol de toque y ras del campo para lograr un buen resultado que le permita ir definiendo el equipo titular que arrancará competencias ante Venezuela , el 15 de junio en el debut en el Grupo A de la Copa América Brasil 2019.

"Los amistosos (con Costa Rica y Colombia ) los vamos a tomar con mucha seriedad, sabemos que vamos a enfrentar a selecciones importantes", dijo Gareca a la prensa.

(AFP) El ‘Tigre’ disputará un nuevo certamen continental al mando del ‘equipo de todos’. (AFP) AFP

"Estos partidos nos sirven para llegar de la mejor manera al inicio de la Copa América ", comentó Gareca , quien entrena a Perú desde el 2015.

Perú vs. Costa Rica: alineaciones posibles

Perú : Pedro Gallese; Luis Advíncula, Anderson Santamaría, Alexander Callens, Miguel Trauco; André Carrillo, Renato Tapia, Christian Cueva, Edison Flores; Christofer Gonzáles y Paolo Guerrero.

DT: Ricardo Gareca.

Costa Rica : Leonel Moreira; Giancarlo González, Kendall Waston, Keysher Fuller, Ronald Matarrita; Celso Borges, Allan Cruz, Elías Aguilar, Jimmy Marín; Joel Campbell y Jonathan McDonald.

DT: Gustavo Matosas.



Perú vs. Costa Rica: horarios en el mundo

Perú: 20:00 horas

España: 03:00 horas del 6 de junio

México: 20:00 horas

Argentina: 22:00 horas

Brasil: 22:00 horas

Colombia: 20:00 horas

Chile: 21:00 horas

Ecuador: 20:00 horas

Uruguay: 22:00 horas

Paraguay: 21:00 horas



Perú vs. Costa Rica: la previa del partido. (FPF)

Lista de 23 convocados de la selección peruana para la Copa América Brasil 2019

Arqueros: Pedro Gallese (Alianza Lima), Carlos Cáceda (Melgar), Patricio Álvarez (Sporting Cristal).

Defensores: Aldo Corzo (Universitario), Miguel Araujo (Talleres de Córdoba), Luis Advíncula (Rayo Vallecano), Anderson Santamaría (Atlas), Luis Abram (Vélez Sarsfield), Miguel Trauco (Flamengo), Carlos Zambrano (Basilea), Alexander Callens (New York City).

Volantes: Renato Tapia (Willem II), Yoshimar Yotún (Cruz Azul) Jesús Pretell (Sporting Cristal), Christofer Gonzáles (Sporting Cristal), Edison Flores (Morelia), Christian Cueva (Santos), Andy Polo (Portland Timbers), André Carillo (Al-Hilal), Paolo Hurtado (Konyaspor).

Delanteros: Paolo Guerrero (Internacional), Raúl Ruidíaz (Seattle Sounders), Jefferson Farfán (Lokomotiv).

Fixture de la selección peruana en el Grupo A de la Copa América Brasil 2019

15/06 - 14:00 | Venezuela vs. Perú | Arena do Gremio, Porto Alegre

18/06 - 16:30 | Bolivia vs. Perú | Estadio Maracaná, Río

22/06 - 14:00 | Perú vs. Brasil | Arena Corinthians, Sao Paulo