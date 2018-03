Mateo Kovacic , centrocampista croata del Real Madrid, aseguró este domingo, tras ganar 6-3 al Girona , que después de lesionarse y perderse 14 partidos oficiales, "no es fácil volver" y resaltó que en el último tramo de la temporada está "bien".

El jugador del conjunto blanco completó un gran partido frente al Girona y parece encontrarse en un buen estado de forma para afrontar el tramo decisivo del curso. Sin embargo, reconoció que le ha costado encontrar su mejor versión tras una lesión que le hizo perder ritmo.



"El fútbol es así, cuando te lesionas no es fácil volver pero ahora estoy bien y cogiendo ritmo. Me siento bien, con más ritmo, no volví como quería yo. Estoy muy bien, el míster confía en mí y tengo que seguir mi camino, trabajar mucho. En eso estoy", apuntó.

Ahora, el mediocampista se unirá a la Selección de Croacia, que se enfrentará a la Selección Peruana el próximo viernes 23 de marzo en Miami , en amistoso internacional de preparación con miras al Mundial de Rusia 2018.



Kovacic conforma junto a Luka Modric e Ivan Rakitic, el que ha sido llamado "el mejor mediocampo" que tendrá esta Copa del Mundo, al que se le suman figuras como Mandzukic (Juventus) y Perisic (Inter).