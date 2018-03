Perú vs. Croacia: ¿en qué posición jugará Jefferson Farfán los amistosos? Ricardo Gareca respondió

¿De '9', o de '10'? ¿Será el suplente o el socio de Paolo Guerrero? Esas son dos de las preguntas que los hinchas de la Selección Peruana se hacen sobre Jefferson Farfán y la posición que ocupará en los amistosos ante Croacia e Islandia en los Estados Unidos. Ricardo Gareca respondió al respecto y dio indicios de la posición que ocupará la 'Foquita'.

El técnico de la Selección Peruana se sintió feliz de tener un jugador como Jefferson Farfán en su equipo porque "en todo lo que esté relacionado al ataque se le puede ubicar y lo puede hacer", sin embargo, el entrenador de la bicolor aseguró que de cara al Mundial Rusia 2018 tratará de aprovechar al máximo las virtudes del delantero de 33 años.

Selección Peruana está casi completa: Renato Tapia, Edison Flores y Pedro Aquino entrenaron en Miami

"Estamos contemplando la posibilidad de que ubicar a Jefferson Farfán en una posición que le facilite este momento. Ha hecho gran sacrificio durante toda su carrera en posiciones que demandaba gran esfuerzo físico como son las bandas, que está capacitado para hacerlo. Pero si logramos que toda su capacidad y energía se direccione a una posición que le permita frescura y desarrollar todo su potencial, vamos a tratar de hacerlo", agregó en entrevista con ESPN.

La idea de Ricardo Gareca está clara: darle la posibilidad a Jefferson Farfán de tener libertad en ataque para ganar fuerza ofensiva. ¿Eso quiere decir que será '9' y luego entrará Paolo Guerrero? el mismo entrenador de la bicolor respondió "Por ahora estamos pensando en lo que tenemos. No podemos hacer planes a futuro porque la idea que tienes al final no se da. Hay que estar preparado".

Eso sí, el 'Tigre' no dejó de hablar de Paolo Guerrero. "La sanción le impide jugar, pero no le impide prepararse. Físicamente llegará muy bien y futbolísticamente no tanto, pero tampoco es que crea que esté muy lejos de su mejor forma", concluyó.

► Selección Peruana: Miguel Araujo reveló lo que le dijo Alberto Rodríguez para anular a Luis Suárez



► Selección Peruana está casi completa: Renato Tapia, Edison Flores y Pedro Aquino



► Selección Peruana: ¿Alberto Rodríguez entrenó con sus compañeros en Miami?



► Seleción Peruana: Luis Advíncula, Anderson Santamaría y Aldo Corzo se vacilaron en Instagram

NO DEJES DE VER ESTE VIDEO



Selección Peruana: extremas medidas de seguridad para evitar espías en entrenamiento de la tarde