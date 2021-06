Después de la derrota ante Colombia (3-0), por la fecha 7 de las Eliminatorias a Qatar 2022, Ricardo Gareca no tuvo problema en afirmar: “Este es el momento más difícil desde que estoy en la selección”. Los números no mienten: solo registramos un punto (fue con Paraguay en Asunción) y marchamos últimos en la tabla de posiciones. Por todo eso, el cotejo de este martes entre Perú y Ecuador es clave: nos jugamos más de tres unidades.

Depor ya se encuentra en Quito para seguir todas las incidencias de lo que será la presentación de la Selección Peruana. Ya estuvimos en el hotel de concentración (Sheraton) y esta vez el periodista César Vivar llegó hasta las instalaciones del estadio Rodrigo Paz Delgado. El coloso, donde juega de local la Liga de Quito, luce en perfectas condiciones: el gramado está al 100 % (ver en video los trabajos que estaban realizando).

Este escenario tiene para 44 mil espectadores (aunque esta vez no habrá público por la pandemia) y se inauguró en 1997. Ojo, si bien nuestro presente no nos respalda y el momento de los dirigidos por Gustavo Alfaro es positivo (se ubican terceros), hay un recuerdo clave para entender que no es imposible conseguir un triunfo a 2,850 metros de altura. En las Eliminatorias para Rusia 2018, ganamos 2-1 con goles de Edison Flores y Paolo Hurtado.

“Todavía vamos a pelear, como siempre. Soy el máximo responsable, pero todavía tenemos fuerzas para seguir peleándola”, añadió Ricardo Gareca. El ‘Tigre’ no podrá contar con Miguel Trauco tras su expulsión frente a la selección cafetera, pero prácticamente ya tendría decidido que Marcos López será su reemplazante.

La estrategia de Gareca

Este lunes por la tarde, la Selección Peruana partirá a Quito. Y si bien no hará reconocimiento del estadio Rodrigo Paz Delgado, hay tranquilidad porque el ‘Tigre’ ya tiene listo su once. Esta mañana trabajaron en la Videna y repitió el esquema que viene ensayando desde el día sábado.

Es decir, la blanquirroja iría con Pedro Gallese; Luis Advíncula, Christian Ramos, Luis Abram, Marcos López; Renato Tapia, Yoshimar Yotún, Sergio Peña; André Carrillo, Christian Cueva y Gianluca Lapadula. El ‘9′, a propósito de este nuevo reto con la bicolor, manifestó: “No tengo problema de jugar en la altura”.









