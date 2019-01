Perú vs. Ecuador EN VIVO y EN DIRECTO: la bicolor pierde 2-1 por el Sudamericano Sub 20 en Curicó | Grupo B

Ya se juega el partiro en Curicó. Perú 1-2 Ecuador EN VIVO y EN DIRECTO ONLINE vía Movistar Deportes y Latina. La selección peruana juega un partido decisivo por el Sudamericano Sub 20 de Chile 2019. Daniel Ahmed ya tendría el once que saltará a la cancha en Curicó, para lo que será la cuarta fecha del certamen internacional. La bicolor está obligada a ganar, para seguir soñando clasificar al hexagonal final. Mira aquí las incidencias, once confirmado, minuto a minutos, incidencias y más.



Perú vs. Ecuador: alineaciones confirmadas por el Sudamericano Sub 20

Perú : E. Franco, F. Rojas, B. Velarde, C. Huerto, D. Caro, W. Tandazo, J. Pretell, O. Mora, J. Concha, M. López, S. González

Ecuador: W. Ramírez, J. Perozo, G. Vallecilla, E. Espinoza, D. Palacios, J. Cifuentes, J. J. Espinoza, J. Rezabala, G. Plata, A. Alvarado y L. Campana.

La previa del Perú vs. Ecuador por el Sudamericano Sub 20

La Selección Peruana saldría ante Ecuador, por el Sudamericano Sub 20, con Emile Franco, Fabio Rojas, Brayan Velarde, Carlos Huerto, Dylan Caro; Walter Tandazo, Jesús Pretell; Oslimg Mora, Jairo Concha, Marcos López; Sebastián González.



Perú vs. Ecuador | | Photosport Perú vs. Ecuador EN VIVO por el Sudamericano Sub 20 de Chile se miden HOY en partido clave. (Foto: Photosport)

Perú sabe que el partido ante Ecuador es una final y la jugarán como tal. De lograr los tres puntos, la 'bicolor' tendrá poco más de un pie en la siguiente fase del certamen, primer objetivo planteado por el técnico y sus chicos.

Perú y Ecuador se enfrentan por el Sudamericano Sub 20 de Chile, en un partido que prometo goles. La bicolor necesita ganar para seguir con vida en el certamen internacional.

Perú llega a este encuentro con Ecuador en el puesto 4 del Grupo B, con 3 puntos en la tabla de posiciones y dos partidos en el Sudamericano Sub 20, un triunfo ante Uruguay (1-0) y una derrota ante Paraguay (1-0).

Perú vs. Ecuador: fecha, hora canal del partido por el Sudamericano Sub 20 de Chile



Ecuador llega como líder del Grupo B con 6 puntos tras tres partidos. Un triunfo ante Paraguay (3-0), una derrota ante Uruguay (3-1) y una victoria ante Argentina (1-0)

El principal problema de Perú hasta el momento ha sido su escaso poder goleador, ya que apenas cuenta con un tanto, de penal, en el primer encuentro ante Uruguay, pero en su favor está la dificultad de batir su portería, ya que apenas le marcaron una vez al arquero Emile Franco.



Ecuador es el equipo más goleador de todo el Sudamericano Sub 20 de Chile con cinco anotaciones, lo que supone a priori una garantía de éxito de cara al duelo contra Perú.



"Tenemos que prepararnos para ganarle a Ecuador, el sueño para Perú sigue intacto. No tengo duda que en los próximos partidos los jugadores van a entregar lo mejor", dijo Daniel Ahmed en la previa. La Selección Peruana Sub 20 está con vida y mientras hay vida hay esperanza.

Perú vs. Ecuador EN VIVO EN DIRECTO ONLINE, juegan en Curicó por el Sudamericano Sub 20. (Photosport) Perú vs. Ecuador EN VIVO EN DIRECTO ONLINE, juegan en Curicó por el Sudamericano Sub 20. (Photosport)

Perú vs. Ecuador: así pagan las principales casas de apuestas

Casas de Apuestas Perú Empate Ecuador Te Apuesto 2.60 3.15 2.10 Bet365 2.75 3.40 2.20 Bwin 2.75 3.40 2.20 InkaBet 2.85 3.50 2.25

Perú vs. Ecuador: horarios en el mundo

Perú - 3:10 p.m.

Uruguay - 5:10 p.m.

Ecuador - 3:10 p.m.

Colombia - 3:10 p.m.

México - 2:10 p.m.

Chile - 5:10 p.m.

Argentina - 5:10 p.m.

Paraguay - 5:10 p.m.

España - 9:10 p.m

Perú vs. Ecuador: alineaciones probables

Perú : Emile Franco, Fabio Rojas, Brayan Velarde, Carlos Huerto, Dylan Caro; Walter Tandazo, Jesús Pretell; Oslimg Mora, Jairo Concha, Marcos López; Sebastián González

DT: Daniel Ahmed.



Ecuador: Moisés Ramírez; Jackson Porozo, John Espinoza, José Cifuentes; Leonardo Campana, Jordan Rezabala, Alexander Alvarado, Richard Mina, Marlon Medranda; Emerson Espinoza y Gonzalo Plata.

DT: Jorge Célico.



Estadio: La Granja, de Curicó.



Hora: 17.10 local (5.10 p.m. hora peruana).