Espectacular volea: Oslimg Mora anotó un golazo que le da vida a Perú en el Sudamericano Sub 20 [VIDEO]

El Perú vs. Ecuador no está cerrado. Oslimg Mora fue el encargado de devolverle la confianza a la blanquirroja en el Sudamericano Sub 20. El talentoso volante nacional aprovechó un centro de Marco López y anotó el tanto del descuento.

El tanto de la bicolor se dio sobre los 25 minutos del primer tiempo del encuentro que las escuadra tricolor gana por 2-1, de manera parcial, a los dirigidos por Daniel Ahmed.

Perú vs. Ecuador se miden por el Sudamericano Sub 20 en Curicó | Grupo B



Perú vs. Ecuador puede ser el partido que decida el futuro de la bicolor en el Sudamericano Sub 20 y, por ese motivo, son conscientes que no pueden bajar los brazos ante un fuerte rival.

La blanquirroja se juega la vida en este enfrentamiento y demuestra una notoria mejoría con respecto a los últimos duelos que disputó en el certamen de la categoría que se realiza en Chile.

Perú vs. Ecuador se juega golpe por golpe y el cansancio comienza a reflejarse en los jóvenes deportistas, quienes tienen que soportar altas temperaturas en el recinto deportivo chileno.