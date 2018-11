Perú vs. Ecuador: ya puedes ver si eres uno de los ganadores del sorteo para comprar entradas

Se realizó el sorteo para comprar las entradas para el partido amistoso ente Perú y Ecuador. El duelo se jugará este jueves a las 8.30 p.m. en el Estadio Nacional, y aquí te contamos todo lo que debes hacer si eres uno de los afortunados ganadores.

Si quieres saber si ere uno de los ganadores que asistirá al estadio a alentar a la bicolor en el 'Día del Hincha', ingresa al siguiente enlace ► Joinnus

¿Cómo obtienes tus entradas?

En esta oportunidad, las entradas se emitirán de manera digital a través de Joinnus. Para asistir Perú vs. Ecuador, deberás imprimir las entradas de manera personal. Ya no deberás acercarte a ningún lugar para tener tus entradas. Te solicitarán cierta documentación para que puedas visualizar tus entradas.

¿Qué documentos te solicitarán para ver y emitir tus entradas?

Imagen del DNI del titular de la tarjeta de crédito o de débito usada para comprar las entradas. Documento de "Aceptación de cobro a tarjeta" previamente llenado y firmado con los datos del dueño de la tarjeta y llenado por el mismo (Puedes descargar el documento haciendo clic aquí ).



Si te registraste como persona con discapacidad, deberás además subir al sistema la imagen del documento con el que certificaste tu condición de persona con discapacidad (carné de CONADIS o certificado de discapacidad o Resolución ejecutiva). Si no subes la documentación, no podrás emitir las entradas y no podrás asistir al partido.

