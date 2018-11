El duelo Perú vs. Ecuador podría tener una baja importante. Se trata de Raúl Ruidíaz quien es duda para disputar el duelo ante el equipo del 'Bolillo' Gómez. El partido amistoso se jugará este jueves (8.30 p.m.) en el Estadio Nacional.

El delantero de la bicolor fue sometido el lunes a una resonancia magnética, luego de sufrir un golpe en la cabeza durante los entrenamientos. Esta mañana la 'Pulga' no entrenó junto al equipo en la Videna.

Perú vs. Ecuador: fecha, hora, canal y todo lo que debes saber del amistoso FIFA en el Nacional



La Selección Peruana emitiría un parte médico en las próximas horas para conocer si Raúl Ruidíaz estará disponible para el encuentro amistoso que se jugará en fecha FIFA.

La Selección Peruana entrenó por la mañana y Ricardo Gareca paró el posible once que alineará ante ecuador el jueves. Si quieres verlo puedes darle click aquí ► Perú vs. Ecuador: el posible once de la 'bicolor', con sorpresas para el amistoso en el Nacional [FOTOS]



Tras enfrentar a Ecuador la bicolor despedirá el año jugando ante Costa Rica en Arequipa. El partido está programado para el 20 de noviembre, a las 7.30 p.m. en el estadio de la UNSA.

