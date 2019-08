HOY Perú vs. Ecuador: horarios y canales para ver EN VIVO el partido por los Juegos Panamericanos | EN DIRECTO

EN VIVO Y EN DIRECTO | Perú vs. Ecuador LIVE HD | GRATIS | LIMA 2019 | VÍA MOVISTAR DEPORTES | LATINA TV | TV PERÚ | Perú vs. Ecuador se enfrentan hoy para definir el séptimo lugar de los Juegos Panamericanos Lima 2019. La participación de los pupilos de ‘Ñol’ Solano termina hoy y ojalá lo hagan con una

victoria, que sería la única de la blanquirroja en el torneo. La Selección Peruana Sub 23 buscará no quedar en el último lugar de la competencia y solo lo hará ganando. Perú irá con cambios y el más significativo será el de Aldair Fuentes quien dejará la zaga y subirá a la primera línea de volantes. Jugará de ‘6’, tal como lo hace en Alianza Lima. Los canales que transmitirán el duelo serán: Latina TV, Movistar Deportes, TV Perú y Panamericana TV. Recuerda que en Depor.com también podrás seguir el minuto a minuto y todas las incidencias.



¡Hoy juega la @SeleccionPeru Sub 23 🇵🇪! Nuestra 'blanquirroja' se medirá ante su similar de Ecuador 🇪🇨 por los Juegos Panamericanos Lima 2019.#ArribaPerú 💪 pic.twitter.com/tLx7mdlSFb — Selección Peruana 🇵🇪 (@SeleccionPeru) August 7, 2019

Perú y Ecuador está programado para hoy a las 10 de la mañana en el estadio de la Universidad de San Marcos. Los dirigidos por Nolberto Solano pelearán por no quedar en la cola de la clasificación final.



"El equipo no tuvo la capacidad de superar las líneas rivales. No quiero poner excusas, pero el equipo no supo plasmar las ideas por el tiempo. Asumimos con responsabilidad y, hoy, nos faltó carácter", dijo Nolberto Solano tras la derrota por 2-0 ante Jamaica.



Lima 2019: Nolberto Solano tras la derrota ante Jamaica. (América TV)

Sobre su continuidad al mando de la Selección Peruana Sub 23 con miras a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, Nolberto Solano confirmó que es un plan que se le propuso antes de los Juegos Panamericanos 2019, pero la decisión final la tomará la Federación Peruana de Fútbol.



Perú llega a este encuentro luego de debutar con una derrota (2-0) ante Uruguay, un empate (2-2) ante Honduras y una derrota (2-0) ante Jamaica, quedando fuera de las semifinales. Ecuador perdió (3-2) ante Argentina, empató (1-1) ante Panamá y perdió (2-0) con México.

Perú vs. Ecuador: canales de transmisión

Perú: Movistar Deportes (canal 19), Latina, TV Perú

Ecuador: Ecuavisa

Argentina: TV Pública Argentina y TyC Sports

Brasil: Rede Record

Canadá: Univisión Canadá, CBC-Radio Canadá

Chile: Chilevisión, Canal del Fútbol

Colombia: Win Sports, Claro Sports, FOX Sports

Costa Rica: Repretel

Estados Unidos: ESPN Deportes, Univisión

Honduras : Tv Azteca Honduras, Todo Deportes TV

México: Claro Sports, ESPN, Televisa

Paraguay: Latele y Tigo Sports

Puerto Rico: ESPN Deportes

Uruguay: Canal 43 y VTV

Venezuela: Venevisión

Perú vs Ecuador: horarios en el mundo

Perú - 10:00 a.m

Ecuador - 10:00 a.m

Colombia - 10:00 a.m

México - 10:00 a.m

Estados Unidos - 10:00 a.m

Jamaica - 10:00 a.m

Venezuela - 11:00 a.m

Bolivia - 11:00 a.m

Chile - 11:00 a.m

Argentina - 12:00 p.m.

Uruguay - 12:00 p.m.

Brasil - 12:00 p.m.

Perú vs Ecuador: posibles alineaciones

Perú: C. Cáceda. G. Chávez, E. Rabanal, J. Huerto, J. Guivin, J. Pretell, Y. Oliva, K. Quevedo, L. Acuy y M. Montes.



Ecuador: Cevallos, Hernández, Porozo, Vallecilla, Minfa, Cifuentes, Alcívar, Rezavala, Naula, Vivar, Campana.

