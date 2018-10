Perú enfrenta a Estados Unidos este martes y Ricardo Gareca quiere a todos sus jugadores listos para entrar a la cancha. Christian Ramos afirmó que por esta razón el entrenador les comunica, el mismo día del partido, quiénes serán los once elegidos.

"No he visto muchos cambios, el profe siempre trata de mantener una base, pero hay que estar preparados. A lo mejor hoy estas en el equipo titular y mañana estas sentado en el banco y no puedes poner la cara de nada", dijo en Movistar Deportes.

"El que sospecha que es suplente porque hoy le dieron el chaleco, no puede descuidarse porque eso puede cambiar. Siempre hay que estar listo. El profesor nos quiere a todos atentos y concentrados. Yo estoy pensando que voy a jugar pero el entrenador es el que decide", añadió.

Christian Ramos también habló de Raúl Ruidíaz quien podría volver a arrancar ante Estados Unidos: "Él está tranquilo, sabe que mañana la va a meter y si no será en otro partido. Sabemos que el enano es goleador".

